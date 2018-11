En todo caso, no fue ajeno a la pasión que los mantuvo unidos hasta 1961, año de la muerte de Dashiell, su compromiso político. Afiliado al Partido Comunista, encarcelado por el Comité McCarthy en 1951, y presidente de la Liga de Escritores Americanos contra la caza de brujas, Lillian –socialista– lo idealizó como a un héroe digno de eternidad. Aunque ella no fue menos. Llamada a declarar ante el grotesco comité, cuyas preguntas apenas rozaban el límite del coeficiente mental entre humanos y simios, no tembló: "Herir a personas inocentes a las que no conozco y quiero desde hace años para salvar mi vida, me parece inhumano, indecente y deshonroso".