—No tenemos el objetivo directo de participar en el debate político, sino que muchas veces en las conferencias van saliendo los temas y las contingencias. Este año, por ejemplo, el economista Eduardo Engel dio una conferencia sobre la corrupción en Chile y en América latina y eso provocó una importante cantidad de preguntas. Pero no queremos contaminar este espacio con la contingencia política. Podríamos invitar a ministros y senadores, pero, por principio, no lo hacemos. Nunca vas a ver autoridades en nuestra programación: mientras estén en el cargo no estarán invitados.