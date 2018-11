De ese ataque donde murieron 12 personas, entre ellos varios de los periodistas y dibujantes del periódico satírico, Philippe Lançon no salió ileso. Una bala le atravesó la cara destrozándole la mandíbula. Esa escalofriante experiencia y de la lenta y larga recuperación y reconstrucción facial que siguieron fue la materia prima para este libro "Le lambeau" (El colgajo, los restos que cuelgan de algo que ha sido destrozado), editado por Gallimard, que no es precisamente una novela. Más bien un intenso relato de no ficción, en el que el lector tampoco sale del todo ileso.