– Se acercaba el final, con un Joey que empeoraba: su cuadro de salud ya era bastante frágil…



– Acá en Argentina se dio la noticia de que se venía la separación, era extraño para esa época que una banda anunciara que no va a seguir simplemente porque no quiere seguir. No hubo una pelea, aunque sí existían roces. Era parte de Ramones como banda vivir enfrentados, así que ese no era el motivo de la separación. También es cierto que Joey, el cantante, tenía el diagnóstico de su enfermedad. En ese momento era sintomática, todavía no sabían la gravedad, pero la decisión ya estaba tomada por muchos otros factores. Joey siempre tenía un tema de salud que arrastraba.



– ¿Creés que tuvo que ver con cierta autoexigencia de la banda decir basta?



– Es posible. Cuando venían acá a la Argentina la seguidilla de shows era muy larga, algo que no hacían en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Nunca juntaban hasta cinco o seis recitales seguidos. Siempre hacían una o dos noches de descanso. Acá era todos los días entonces al tercer o cuarto recital la salud, el físico de Joey ya empezaba a decaer y eso ya se notaba en la voz en escena.