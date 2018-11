Las obras que se mostrarán en los espacios públicos del Armory proceden del expositor Mullany (Reino Unido, stand 373), que presenta un raro tapiz flamenco, Feuilles de choux with stag (c. 1550-70), de Bernard Goldberg Fine Arts (EE. UU., stand 202) mostrando Polo Players Weathervane (c.1926) de William Hunt Diederich (1854-1953), de Gregg Baker Asian Art (Reino Unido, stand 353) con una pareja de pantallas dobles Two-Fold Screens with Egrets Perched on the Branches of a Willow Tree (c. 1934) de Ishiyama Taihaku (1893-1961), y de Robert Simon Fine Art (EE. UU. stand 327) que exhibe el Martirio de San Pedro (c. 1660-65), obra de Giovanni Battista Beinaschi (1636-88).