–No creo. Los palestinos quieren tener un Estado palestino cuya capital sería Jerusalem este. El Estado de Israel se funda en 1948. Con el sionismo llegaban grupos judíos. La lucha contra los ingleses fue de la que surgió toda la primera dirigencia judía. Eran terroristas. Pusieron las famosas bombas en el Hotel Rey David. Cuando se produce la guerra de 1948, se produjo una limpieza étnica. Había más de 400 villas palestinas y un millón de palestinos que se tuvieron que ir. Se fueron al Líbano, a Siria, la mitad de Jordania era palestina. Reclaman el derecho al retorno para recuperar esa tierra que era de sus abuelos. No se las van a dar. Si ve el mapa de la Franja de Gaza, limita con Egipto, que también ejerce el bloqueo. La situación de los palestinos es crítica. No tuvieron siempre el apoyo de los países árabes. Luego del Septiembre Negro, Yasser Arafat fue expulsado por Jordania, y así terminó en Túnez. Está el asunto de los asentamientos judíos en los territorios palestinos. Es un problema sin solución. Cuando hay crisis, se producen las revoluciones. Pero acá eso no va a suceder, según creo, sobre todo por la intervención de los Estados Unidos en la región.