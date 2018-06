Si bien el eje de su valoración literaria "pasa primordialmente por el gusto y la idea de emoción" porque prefiere no opinar "en términos críticos ya que no es mi terreno", arriesga una reflexión sobre el calibre de esta obra: "Encuentro una suerte de magnífico ejercicio contrapuntístico de las principales variables de la condición humana. La forma en que el autor plasmó la idea de lápidas que dialogan o monologan componiendo un cuadro totalizador me parece atemporal, lo que a mi juicio es un logro superior, o clásico, si se quiere".