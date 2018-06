Entre las obras de la exhibición se encuentran el retrato de Kehinde Wiley del reconocido delantero camerunés Samuel Eto'o, ex jugador del Real Madrid y el Barcelona, quien ganó el premio al Jugador Africano del Año cuatro veces. También se destacan las pinturas basadas en fotografías del ex artista del Manchester United, Chris Beas, de las ex estrellas del Manchester United Brian Kidd, George Best y Sir Bobby Charlton.