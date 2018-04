Los libros cosidos se abren por el lomo y no se retraen. Son cómodos para trabajar, para leerlos, subrayarlos. Pertenezco, no obstante, a la generación de estudiantes que les oyó a sus profesores la vanidad de sus horas de biblioteca. Claro, mi generación leyó apuntes y fotocopias. Algo, evidentemente, de la totalidad libro ya no funcionaba. Y los profesionales de la edición no ofrecían a las cátedras sus servicios de editores y correctores. Con seguridad que ese servicio hubiera vuelto algo más digna y eficaz la lectura de tantos abrochados de fotocopias cuya génesis contextual era tan improbable como la historia de Dabove que originó el cuento de Borges.