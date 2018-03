Graciela Golder exhibe cartas de presos a sus familiares, a sus hijos. Enviadas desde la cárcel, las madres detenidas por el poder ejecutivo se dirigen a sus niños, se preocupan porque realicen las tareas escolares, no dicen nada sobre esa condición de detenidos, el texto oculta la tragedia, pero palabra a palabra, lo no dicho señala el tamaño del crimen estatal. Roland Barthes decía que la literatura se encontraba en el silencio textual entre palabra y palabra, que permite a los lectores reconstruir la experiencia de lo que se dice y lo que no. Lo que no se dice está presente en esas cartas de las madres que le preguntan a sus niños sobre la escolaridad, mientras forman parte de una generación que intentó ser aniquilada por el gobierno militar.