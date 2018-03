A veces la pena estaba cerca, esperando, apenas reprimida, y podía ignorarla por un tiempo. Pero en otros momentos era como una taza que está siempre llena y se vuelca a cada rato.

Por un tiempo, fue difícil para mí pensar o hablar de uno de ellos separado del otro. Por un tiempo, aunque ya no, estuvieron siempre ligados en mi mente porque se murieron tan cerca el uno del otro en el mismo período. Era difícil no imaginarla a ella esperándolo en alguna parte, y a él llegando. Hasta nos consolaba esa idea –nos imaginá- bamos que ella lo cuidaría, donde fuera que estuvieran. Ella era más joven y más alerta que él. Era más alta y más fuerte. ¿Le gustaría a él o le daría fastidio? ¿Querría estar solo?

Yo ni siquiera sabía si él quería que me quedara cerca de su cama mientras se moría. Había tomado un autobús a la ciudad donde él y mi madre vivían, para estar con él. No tenía posibilidades de recuperarse, o de retroceder desde donde estaba, porque habían dejado de alimentarlo. Ya no hablaba ni oía, ni siquiera veía, así que no había manera de saber qué quería. No parecía él mismo. Tenía los ojos abiertos a medias, pero no veía nada. Su boca estaba un poco abierta. No tenía puestos los dientes. Una vez, le puse una esponjita mojada sobre los labios, por la sequedad, y la atrapó cerrando la boca de repente.

Uno piensa que debería sentarse junto a alguien que está muriendo, piensa que debe ser un consuelo para ellos. Pero cuando estaba vivo, cuando nos demorábamos en la sobremesa después de cenar o nos quedábamos en el living hablando y riéndonos, después de un rato él siempre se levantaba y nos dejaba para ir a su cuarto. Más tarde, cuando lavaba los platos, decía que no, que no quería ayuda. Hasta cuando lo visitábamos en el geriátrico,

después de una hora o dos, nos pedía que nos fuéramos.

Nuestra madre consultó a una vidente, más tarde, cuando ellos ya no estaban, para ver si podía contactarlos. No creía verdaderamente en esas cosas, pero alguna amiga le había recomendado a esta vidente y ella pensó que podía ser interesante y que no hacía ningún mal con probar, así que fue a verla y le contó cosas de ellos, y la dejó que tratara de comunicarse.

La mujer dijo que los había contactado a los dos. Nuestro padre fue agradable y cooperó, aunque no dijo mucho, algo poco comprometido, dijo que "estaba bien". Mi madre pensó que, después de todo el trabajo que se

habían tomado para contactarlo, podría haber dicho algo más. Pero nuestra hermana se apartó y se enojó, y no quiso saber nada. Nos interesó mucho el relato, aunque nos costó creerlo. Sentimos que al menos la vidente lo creía y

pensaba que había tenido una experiencia.

Los dos tipos de pena eran diferentes. Un tipo, la pena por él, era por un fin que había llegado en el momento justo, que estaba en el orden natural de las cosas. El otro tipo, la pena por ella, era por un final que había llegado

inesperadamente y demasiado pronto. Ella y yo estábamos recién empezando una buena correspondencia –ahora no va a continuar nunca más. Estaba empezando un proyecto que significaba mucho para ella. Acababa de alquilar una casa cerca de nosotros, donde podríamos verla mucho más seguido. Una etapa diferente de su vida recién empezaba.

Es extraño cómo se ven las cosas cuando las miras desde la ventana de un tren. No me cansa nunca. Acabo de ver una isla en el río, una pequeña con una arboleda, y la iba a mirar con más atención, porque me gustan las islas,

pero entonces miré hacia otro lado un instante y cuando volví a mirar se había ido. Ahora estamos pasando algunos bosques otra vez. Ahora los bosques se fueron y puedo ver otra vez el río y las colinas en la distancia. Las cosas cerca de las vías pasan tan rápido, y las cosas a media distancia pasan más lentas y tranquilas, y las cosas muy alejadas se quedan quietas, o a veces parece que se movieran hacia adelante, solo porque las cosas a media distancia se mueven hacia atrás.

De hecho, aunque las cosas muy lejanas parezcan detenidas, o incluso que se mueven apenas hacia adelante, se están moviendo hacia atrás muy lentamente. Las copas de aquellos árboles en la colina allá a lo lejos se mantuvieron a la par de nosotros por un rato, pero cuando miré otra vez

estaban atrás, aunque no muy atrás de nosotros.

Me la pasaba notando cosas, en los días después de la muerte de ella y después de la muerte de él: un pájaro blanco que levantaba vuelo parecía significar algo, o un pájaro blanco que se posaba cerca. Tres cuervos en la rama de un árbol significaban algo. Tres días después de que él muriera,

me desperté de un sueño sobre los campos Elíseos, como si él hubiera entrado ahí, como si nos hubiera sobrevolado por un rato, por tres días, incluso sobre el living de nuestra madre, flotando, y hubiera seguido después a los campos Elíseos, quizás antes de irse más lejos, adonde fuera que iría a quedarse.

Quería creer todo esto, hacía fuerza para creérmelo. Después de todo, no sabemos qué pasa. Es tan extraño –que una vez que estás muerto sabes la respuesta, si es que uno sabe algo. Pero cualquiera sea la respuesta, no se la puedes comunicar a los que están todavía vivos. Y antes de morirte, no puedes saber si seguimos viviendo de alguna forma después de muertos, o si simplemente se acaba.

Es como lo que me dijo esa mujer en la tienda el otro día. Estábamos hablando de las expresiones que a nuestras madres les gustaba usar una y otra vez –"a cada cual lo suyo", o "no fue con mala intención". Dijo que su madre era cristiana, y devota, y que creía en un más allá del alma. Pero ella misma no creía, y se burlaba amablemente de su madre. Y cuando lo hacía, su madre le decía, con una sonrisa de buen humor: Cuando muramos, ¡una de nosotras se llevará una sorpresa!

Nuestro padre creía que estaba todo en el cuerpo, y específicamente en la mente, que todo era físico –la mente, el alma, nuestros sentimientos. Una vez vio el cerebro de un hombre desparramado en el asfalto después de un accidente. Había detenido su auto en la calle y salió a mirar. Mi hermana era una niña en ese entonces. Él le dijo que lo esperara en el auto. Cuando el cuerpo ya no vivía, dijo, se acababa todo. Pero yo no estaba tan segura.

Sentí terror una noche cuando me estaba quedando dormida –la pregunta repentina me despertó. ¿Adónde estaba yéndose ella ahora? Percibí con intensidad que se estaba yendo a alguna parte o que se había ido a alguna

parte, no que simplemente había dejado de existir. Que ella, como él, se había quedado cerca por un tiempo, y que entonces se estaba yendo –hacia abajo, tal vez, pero también afuera hacia alguna parte, como si saliera al mar.

Primero, cuando todavía estaba viva, pero muriendo, me preguntaba continuamente qué era lo que le estaba pasando. Yo no sabía mucho al respecto. Una cosa que decían era que cuando los reflejos empeoraran, según los doctores, se movería hacia el pinchazo o el pellizco en lugar

de apartarse. Pensé que eso significaba que el cuerpo quería el dolor, que ella quería sentir algo. Pensé que significaba que ella quería seguir viva.

También tuve ese sueño lento y oscuro alrededor de cinco días después de su muerte. Puedo haberlo tenido justo en los días del funeral, o después. En el sueño, yo estaba bajando de un nivel a otro en una especie de estadio, los niveles eran más anchos y más profundos que escalones, hacia abajo hasta un salón o un hall enorme, de techos altos, con una decoración recargada –tenía la impresión de muebles oscuros, de suntuosos adornos, era un salón previsto para una ceremonia, no para uso diario. Yo llevaba un pequeño farol que encajaba justo en mi dedo pulgar y se extendía hacia afuera, con una pequeña llama que ardía. Esta era la única iluminación en la vastedad

del espacio, una llama que ondulaba y oscilaba y que ya se había apagado o había estado a punto de apagarse una o dos veces. Tenía miedo de que si bajaba, ya que estaba bajando con tanta dificultad, por niveles demasiado anchos y profundos como para montarlos fácilmente, la luz se apagaría y yo me quedaría en ese pozo de oscuridad profundo, en ese negro salón. La puerta por la que había entrado había quedado mucho más arriba, y si llamaba, nadie me oiría. Sin luz, no podría trepar de nuevo esos niveles tan difíciles.

Más tarde me di cuenta de que, dados el día y la hora en los que me desperté del sueño, era bastante posible que lo hubiera soñado en el momento en que la cremaban. La cremación iba a empezar justo después del funeral, me había dicho mi hermano, y me dijo cuándo el funeral había terminado. Pensé que la llama oscilante era su vida, como la aferraba ella en esos pocos últimos días. Los niveles difíciles que bajaban hacia el salón deben haber sido las etapas de su decadencia, día a día. El salón vasto y ornamentado

podría haber sido la muerte misma, en todo su ceremonial, esperando más adelante, o más abajo.

El problema extraño que tuvimos después era si decirle o no a nuestro padre. Nuestro padre estaba perdido, para entonces, y las cosas lo desconcertaban. Lo paseábamos para un lado y para el otro en silla de ruedas por los pasillos del geriátrico. Le gustaba saludar a los otros residentes con un movimiento de cabeza y una sonrisa. Parábamos

frente a la puerta de su cuarto. En junio, en su último año de vida, miró el cartel de Feliz Cumpleaños en la puerta y lo saludó con su mano larga, pálida y pecosa, y me hizo una pregunta al respecto. No podía articular muy bien sus palabras. A menos que lo hubieras oído toda su vida, no era posible saber lo que estaba diciendo. Se estaba maravillando por el cartel, y sonreía. Probablemente se preguntaba cómo habían sabido que era su cumpleaños.

Todavía nos reconocía, pero había muchas cosas que no entendía. No iba a vivir mucho más, aunque no sabíamos lo poco que le quedaba. Nos parecía importante que él supiera que ella se había muerto –su hija, aunque en realidad era su hijastra. Y sin embargo, ¿entendería si le decíamos? ¿Y no lo angustiaría terriblemente, si entendía? O tal vez tuviera las dos reacciones a la vez –podría entender algo de lo que le estábamos diciendo, y después angustiarse terriblemente por lo que le habíamos dicho y por no poder entenderlo totalmente. ¿Era necesario que pasara sus últimos días invadido por la angustia y la pena?

Pero la alternativa parecía equivocada, también –que terminara su vida sin saber esto tan importante, que su hija había muerto. Estaba mal que él, que había sido la cabeza de nuestra pequeña familia, el que, junto a nuestra madre, tomaba todas las decisiones familiares importantes, el que manejaba el auto cuando salíamos de excursión, el que ayudaba a nuestra hermana con su tarea cuando era una adolescente, la acompañaba a la escuela cada mañana cuando estaba en primer grado, mientras nuestra madre descansaba o trabajaba, el que daba o negaba los permisos, decía chistes durante la cena que la hacían reír y hacían reír a sus compañeritas, el que se pasó varias semanas en el jardín construyendo una casita de juguete –que no mostráramos el respeto de decirle que algo tan importante había pasado en su propia familia.

Le quedaba tan poco tiempo, y éramos nosotros los que estábamos decidiendo algo sobre el final de su vida –que se muriera sabiendo o sin saber. Y ahora no estoy segura de lo que hicimos, fue hace tanto. Lo cual significa probablemente que no pasó nada demasiado dramático. Quizás le dijimos, pero a los apurones, y con nervios, como para que no entendiera, y tal vez hizo un gesto de incomprensión porque algo iba muy rápido. Pero no sé si estoy recordando esto o inventándolo.