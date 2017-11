La casa de subastas anunció la venta de este cuadro el pasado mes de octubre, y desde entonces ha estado preparándose para el día de la venta. Con ese objetivo lanzó The Last da Vinci: The World Is Watching, realizado por Nadav Kander, director de cine y fotógrafo especializado en retratos, y que ha resultado en una colección de imágenes llenas de admiración por la obra del Renacimiento.