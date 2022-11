Un millón de personas se quedarán sin agua en Medellín y el Área Metropolitana

Este fin de semana se habrá interrupción de acueducto para 330 mil usuarios de Medellín, Envigado, La Estrella e Itagüí - REUTERS/Luisa González

El próximo domingo 6 de noviembre cerca de 330 mil habitantes de Medellín y municipios del Área Metropolitana, como La Estrella, Envigado e Itagüí, tendrán interrupción del servicio de acueducto.

De acuerdo con la información suministrada por EPM, se realizarán los trabajos en la compuerta intermedia de la torre de captación del embalse La Fe, en el municipio de El Retiro (Antioquia) para realizar el cambio de las compuertas que ya cumplieron su vida útil con 55 años de operación.

“Para poder adelantar esta intervención de manera segura será necesario interrumpir la prestación del servicio de acueducto a 328.155 usuarios, que equivalen a más de 1 millón 300 mil personas ubicadas en el Distrito de Medellín y los municipios de Envigado, La Estrella e Itagüí”, expusieron desde EPM.

Para atender a los usuarios, mientras dure la interrupción de acueducto, EPM contará con el suministro de agua potable, sin costo, a través de 34 rutas de carrotanques dirigidas al segmento domiciliario y 7 rutas de carrotanques destinadas al segmento de clínicas, hospitales, empresas, industrias y comercios ubicados en la zona de la interrupción.

Los usuarios pueden consultar si tendrán interrupción del servicio de acueducto en www.epm.com.co, en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 o con Ema, la asistente virtual de EPM, al WhatsApp 302 3000 115, con la pregunta: ¿voy a tener interrupción este fin de semana?

<b>Estos son los circuitos, sectores y horarios que tendrán la interrupción del servicio de acueducto</b>

<b>Medellín</b>

Circuitos Altavista Sur y Centro | Medellín: Entre las 11:00 a.m. del domingo 6 de noviembre y la 1:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 42.404 usuarios de los barrios: La Loma de Los Bernal, Altavista, La Gloria, San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

Circuito Aures 1 y Aures 2 | Medellín: Entre la 1:00 p.m. del domingo 6 de noviembre y la 1:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 16.816 usuarios de los barrios: Aures No.2, Picacho, Aures No.1 y Monteclaro (San Cristóbal).

Circuito Belencito | Medellín: Domingo 6 de noviembre, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Incluye 28.271 usuarios de los barrios: Santa Rosa de Lima, Juan XXIII-La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes y Simón Bolívar.

Circuito Cucaracho | Medellín: Entre las 5:00 p.m. del domingo 6 de noviembre y las 5:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 11.872 usuarios de los barrios: Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII-La Quiebra, Cucaracho, Nazareth (San Cristóbal), Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal), Palenque y La Pradera (Medellín).

Circuito El Rincón | Medellín: Domingo 6 de noviembre, de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. Incluye 8.998 usuarios de los barrios: El Rincón, La Colina y La Hondonada.

Circuito El Rodeo | Medellín e Itagüí: Domingo 6 de noviembre, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Incluye 23.467 usuarios de los barrios: El Rincón, La Mota, El Rodeo, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y Parque Juan Pablo II.

Circuito El Tesoro | Medellín Entre la 1:00 p.m. del domingo 6 de noviembre y la 1:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 12.076 usuarios de los barrios: Los Balsos No.1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos (Medellín), Las Lomas No.2, Altos del Poblado y La Asomadera No.2.

Circuito La Pastora | Medellín Entre la 1:00 p.m. del domingo 6 de noviembre y las 5:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 13.773 usuarios de los barrios: Bomboná No.2, Barrios de Jesús, La Asomadera No.3, Cataluña, Los Cerros-El Vergel y Loreto.

Circuito Los Mangos | Medellín: Incluye 7.784 usuarios de los barrios: San Antonio (Santa Elena), Villatina, Trece de Noviembre, La Libertad, El Pinal y Los Mangos.

Circuito Miraflores | Medellín: Entre la 1:00 p.m. del domingo 6 de noviembre y las 3:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 12.320 usuarios de los barrios: Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros-El Vergel, Bomboná No.2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa.

Circuito Pajarito I Medellín: Domingo 6 de noviembre, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Incluye 14.895 usuarios de los barrios y sectores: Nazareth (San Cristóbal), Santa Margarita, Pajarito (San Cristóbal), Cucaracho y Monteclaro (San Cristóbal). Además de las urbanizaciones: Puerta del Sol, Las Flores, La Aurora, Mirador de la Huerta y Villa Campiña Etapa III.

Circuito Palenque | Medellín: Entre la 1:00 p.m. del domingo 6 de noviembre y las 3:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 22.457 usuarios de los barrios y sectores: Alfonso López, Córdoba, Altamira, Luis López de Mesa, Bosques de San Pablo, Robledo, Palenque, Facultad de Minas, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica, Villa Flora y Cementerio Universal.

Circuito Salvatoriano: Entre la 1:00 p.m. del domingo 6 de noviembre y las 3:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 12.072 usuarios de los barrios y sectores: Santa Catalina, La Finca, Ditaires, La Palma, Monte Verde, Montesacro, Malta, Las Brisas, Santa Ana, Glorieta Pilsen, Las Margaritas, Samaria, San Gabriel, Robles del Sur, Camparola, El Palmar, 19 de Abril, Pilsen, Yarumito, San Javier (Itagüí), Villa Lía y Zona Industrial 3.

<b>Envigado</b>

Circuito El Esmeraldal | Envigado: Entre la 1:00 p.m. del domingo 6 de noviembre y la 1:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 6.442 usuarios de los barrios: El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos, San Lucas y Altos del Poblado.

<b>Itagüí</b>

Circuito Itagüí: Domingo 6 de noviembre, de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. Incluye 45.694 usuarios de los barrios y sectores: 19 de Abril, Balcones de Sevilla, Camparola, Colinas del Sur, Ditaires, El Palmar, El Progreso, Glorieta Pilsen, La Esmeralda, La Finca, La Palma, Las Brisas, Las Margaritas, Malta, Monte Verde, Pilsen, Montesacro, Samaria, Robles Del Sur, San Antonio, San Fernando, San Francisco, San Gabriel, San Javier (Itagüí), Santa Ana, Santa Catalina, Santa Cruz, Santa María No.1, Santa María No.2, Santa María No.3, Simón Bolívar, Triana, Villa Lía, Yarumito, Zona Industrial No.1 y Zona Industrial No.3.

Circuito La Estrella e Itagüí: Entre la 1:00 p.m. del domingo 6 de noviembre y las 3:00 a.m. del lunes festivo 7 de noviembre. Incluye 41.336 usuarios de los barrios: Ditaires, Triana, San Francisco, San Gabriel (Itagüí), 19 de Abril, Bellavista (Estrella), San Andrés, Centro (Estrella), La Ferrería, Horizontes, Quebrada Grande, El Pedrero, Chile, La Chinca, Las Brisas (Estrella), Caquetá, Ancón San Martín, Camilo Torres, El Dorado (Estrella), Primavera (Estrella), San Cayetano, Escobar, San Vicente, Santa Catalina, San Agustín, Monterrey, San Antonio y la Zona Industrial.

Circuito Manzanillo | Itagüí: Domingo 6 de noviembre, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Incluye 2.441 usuarios del barrio El Progreso

Circuito San Rafael | Envigado: Domingo 6 de noviembre, de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. Incluye 5.037 usuarios de los barrios: San José (Envigado), La Paz, El Dorado (Envigado), La Mina, El Chinguí, El Salado (Envigado), El Trianón, San Rafael y Las Antillas.

