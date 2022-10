Macnelly Torres ‘echó al agua’ a reconocido entrenador del fútbol colombiano que lo sacó del Junior de Barranquilla

Macnelly Torres reveló como fue su relación con Norberto Pelufo. Foto: VizzorImage

Fue uno de los tantos llamados a ser el sucesor de Carlos El Pibe Valderrama en la selección Colombia. El exfutbolista barranquillero Macnelly Torres dejó una grata recordación en la hinchada del Junior, Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, clubes en los que desplegó todo su talento y con los que también ganó títulos.

A sus 37 años, Macnelly Torres se dejó tentar por los micrófonos y ahora hace parte del panel del programa deportivo El Vbar de Caracol Radio. Recientemente, el exjugador del Tiburón sorprendió a sus compañeros de mesa y oyentes con unas reveladoras confesiones sobre un entrenador del balompié cafetero.

El ex Colo Colo de Chile le consultaron sobre la relación de Mac con Norberto Peluffo al que tuvo como entrenador en el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. “En Nacional llegó y dijo ‘Muchachos, esto es de ustedes no vengo a cambiar nada, dentro de lo pienso vienen haciendo las cosas bien, así que yo vengo aportar a colaborar’ creo que no duró mucho, ahí llegó Juan Carlos Osorio”.

Sin embargo, Torres no paró allí y continuó con su relato: “En la época de Junior, si fue una época macabra, prácticamente me sacó del Junior (…) ahí fue cuando me voy para el Cúcuta hasta un favor me hizo”.

El director del programa, el periodista Diego Rueda, fue más allá de las declaraciones de Mac y agregó lo siguiente: “A me gustan los temas picantes, a mí me quedó como si él (Norberto Pelufo) no supiera, a lo que Torres respondió: No para nada, con que un técnico no quiera contar con uno, uno no puede decir que no sepa. Por ejemplo, Dragan Miranović, no me colocaba casi, pero para mí era un entrenador que trajo cosas que uno no había entrenado”.

El debut de Macnelly Torres como futbolista profesional fue con camiseta de Junior en 2001, siendo clave en el título del 2004. En 2006 dejó las toldas del cuadro Rojiblanco para vestirse con los colores del Cúcuta Deportivo, con el que fue campeón en ese mismo año al imponerse en la final al Vinotinto y Oro bajo la dirección técnica de Jorge Luis Pinto.

Fue pieza vital en el onceno Motilón en la Copa Libertadores de América de 2007, en la que el Cúcuta llegó hasta las semifinales, quedando eliminado por Boca Juniors, que luego de caer 3-1 en el General Santander dio vuelta a la serie en una Bombonera cubierta por la neblina al derrotar al cuadro Fronterizo 3-0.

Tras dos temporadas en el Cúcuta Deportico, Macnelly Torres fue transferido al Colo Colo de Chile, en el que permaneció hasta el 2010. Con el Cacique fue campeón en 2008 y 2009 de la liga chilena.

Tras su paso por tierras australes, Macnelly Torres regresó a Colombia en 2011 para jugar con Atlético Nacional, que se quedó con el título del primer semestre, lo que le abrió las puertas del fútbol Azteca tras ser fichado por el San Luis.

En 2012 volvió a Colombia para volverse a vestir de Verdolaga, y al igual que en su primera etapa en el Rey de Copas salió campeón de la liga bajo la orientación de Juan Carlos Osorio. Con la casaca de Atlético Nacional, Macnelly Torres ganó 10 títulos en los que destacan la Copa Libertadores en 2016 y Recopa Sudamericana en 2017.

