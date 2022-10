Gustavo Petro cuestionó el acuerdo de la venta de Electricaribe a nuevos operadores: “Algo no huele bien”

Foto: Presidencia de Colombia

En medio su intervención en los Diálogos Regionales Vinculantes, en Barranquilla, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció que, a pesar de su cargo en la jefatura del Estado, no ha podido conocer los contratos de venta de la empresa Electricaribe a los operadores que la adquirieron: AIR-E y Afinia. En lo que dijo ante la población, cuestionó las razones por las cuáles el negocio se había realizado a puerta cerrada y dijo que algo en aquel trato le olía mal. “¿Hubo una licitación? ¿se pusieron en publicidad los pliegos de peticiones para saber que la gente que iba a pagar supiese cómo es que iba a ser el negocio?”, preguntó.

“¿Hubo transparencia?, el principio general de la democracia que es la información previa para tomar las decisiones, ¿se obtuvo? ¿Le preguntaron al pueblo del Atlántico y al Caribe que quería con su energía? (...) hicieron un negocio a puerta cerrada y ni el actual Presidente de la República conoce los contratos que firmaron. Dicen que tiene una cláusula de confidencialidad. ¿Qué confidencialidad puede haber alrededor de un servicio público que es un derecho? Algo no huele bien”, añadió a la lista de cuestionamientos.

En esta jornada de diálogo, hubo 103 mesas de trabajo. En ellas, se abordaron problemáticas de ordenamiento territorial, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, economía productiva para la vida y la lucha contra el cambio climático, y convergencia regional. En total, el encuentro duró ocho horas y participaron más de 10.000 personas. “La dueña de Colombia es la gente. Queremos millones de colombianos y colombianas activos, movilizándose, participando, educándose, porque son la vanguardia, los verdaderos dueños de una Colombia que quiere ser la Potencia Mundial de la Vida”, dijo el presidente en aquel evento.

Quien lideró este Diálogo Vinculante fue la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Ella destacó que “Atlántico, Barranquilla y el Caribe demostraron su compromiso con el país y con la meta de alcanzar la Paz Total”. “Aquí está nuestra ministra (Irene Vélez), ha hecho un gran esfuerzo por tratar de convencer a quienes, de manera empresarial, están manejando la energía eléctrica en el caribe, de una empresa que fue pública y antes privada (Electricaribe)”, señaló el presidente Petro.

Foto: Colprensa

Es de destacar que a principios de octubre, la Veeduría Popular de Cartagena envió una carta al mandatario colombiano en la que se le pedía que se impidiera el cobro de deudas pendientes de la extinta Electricaribe. “Nosotros pedimos que Afinia deje de cobrar definitivamente las deudas de Electricaribe a los usuarios de Cartagena y Bolívar y que sean inmediatamente excluidas de los recibos de cobro del servicio de energía que están enviando mensualmente”, detalló, Héctor Pérez, abogado y presidente de la Veeduría Popular.

“Otras peticiones está en ordenar a Afinia no seguir cambiando los medidores en forma ilegal y violando el debido proceso, todo de acuerdo con lo dicho arriba, también que se abstenga de incluir en las facturas de consumo de energía a sus usuarios los costos inherentes a las pérdidas no técnicas”, añadió. Según Pérez, las deudas pendientes de Electricaribe son ‘inexigibles’ “por la comprobada reiterada mala prestación del servicio de esta empresa durante 20 años, Afinia y Air-e viene cobrando servicios no prestados antes del 1 de octubre de 2020, y no son competentes para cobrar estas deudas, de acuerdo a la Resolución SSPD N°20211000011445 del 24 de marzo de 2021, con la cual termina ordenando la liquidación de Electricaribe”.

El pasado mes de septiembre, la Contraloría General de la República informó que se había logrado un resarcimiento patrimonial de $187.227 millones a favor del Estado colombiano en medio del proceso de cobro coactivo en contra Electricaribe y otros responsables fiscales. “Este pago, se constituye en uno de los más importantes logros de la Contraloría por vía de cobro coactivo, teniendo en cuenta que este valor supera la sumatoria del total recaudado en las últimas tres vigencias”, comentó el contralor, Carlos Rodríguez.





