Enrique Gómez acerca de la marcha a favor de la ‘primera línea’: “No es coincidencia, salen a hacer una advertencia”

Enrique Gómez no suele guardarse nada cuando se tiene que referir al gobierno de Gustavo Petro, a los miembros del Pacto Histórico o a los mismos petristas; el excandidato presidencial también tiene una postura férrea con respecto a los jóvenes de la Primera Línea, quienes fueron capturados en el medio del desarrollo del Paro Nacional del 2021. Este viernes 28 de octubre se realizará una marcha para pedir su liberación, algo que para él no es una coincidencia ya que las manifestaciones en contra de Petro son al siguiente día.

El líder del Movimiento de Salvación Nacional es una de las caras más visibles de la oposición al gobierno nacional y en los últimos días ha insistido en que todos los que están en contra de Gustavo Petro y las reformas salgan a manifestarse a las calles de las principales ciudades de Colombia el sábado 29 de octubre. Sin embargo, el hecho de que la marcha a favor de los jóvenes capturados se realice un día antes puede ser tomado como “una advertencia”.

Es importante señalar que la intención del gobierno de Gustavo Petro es liberar a los jóvenes que fueron capturados durante el estallido social que se suscitó tras el inicio del Paro Nacional del 2021. Sin embargo, la postura de la oposición ha sido clara e incluso lograron hundir dos artículos dentro de la Ley de Orden Público que le daban facultades al mandatario para poder llevar a cabo la liberación de los muchachos capturados.

Enrique Gómez se refirió a las manifestaciones a favor de los jóvenes capturados y señaló que, “las camisas pardas de Petro salen un día antes de las marchas programadas por la oposición. No es coincidencia, salen a hacer una advertencia. El grupo terrorista favorito de Gustavo Bolívar, primera línea no nos amedrenta y el sábado 29 salimos a marchar contra este desgobierno”.

Además el excandidato presidencial resaltó una de las razones principales para que todas las personas que no están de acuerdo con la forma en la que Gustavo Petro ha dirigido el país, salga a las calles este sábado 29 de octubre. “Marchamos para seguir presionando contra Reforma Tributaria, como ciudadanos que pagamos el sueldo de funcionarios exigimos la salida de Corcho, de Irene Vélez, del inexistente mindefensa, de la comunista Gloria Ramírez y de todo el desastroso gabinete empobrecedor”.

Marchas de la Primera Línea en Bogotá

El senador Gustavo Bolívar envió un mensaje a los jóvenes que salen a protestar por la liberación de los manifestantes de la Primera Línea que fueron capturados en el Paro Nacional del 2021. El parlamentario señaló que, “Marcharán en paz para no alimentar la narrativa de violencia de la derecha pero piden q la marcha no sea filtrada y al gob que no saque el ESMAD como no lo saca a marchas de la oposición”.

El legislador también destacó la importancia de llevar la política de la Paz Total a las calles y se mostró de acuerdo con la liberación de los muchachos que fueron capturados, sin embargo, insistió en que estas mismas se desarrollen en completa paz y con total tranquilidad. “ayúdenos a desescalar ese relato de que los jóvenes de Colombia son vándalos o terroristas”.

Se espera que las personas que participarán en esta marcha a favor de los jóvenes capturados se reúnan en alguno de los tres puntos programados que son: Puente de la Dignidad en Usme, La Universidad Pedagógica en Teusaquillo y la Universidad Nacional. La hora de los encuentros es a las 10:00 a.m.