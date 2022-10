Director del Arkea Samsic habló sobre Nairo: “Estaba muy disgustado”

Emmanuel Hubert y Nairo Quintana Fotos: @ArkeaSamsic

Emanuel Hubert, máximo jefe del equipo Arkea Samsic, se refirió por primera vez a todo lo acontecido con su excorredor, el colombiano Nairo Quintana quien hace algunas semanas anunció que no continuará con el equipo para las siguientes tres temporadas como se había dicho en agosto.

Hubert habló con el portal francés Le Telegramme sobre las acusaciones que pesan sobre el pedalista colombiano por haber tomado Tramadol, y fue cortante con sus palabras hacia Quintana, pero contundente, lo que deja ver que no terminaron en buenos términos: “Mal, por supuesto. Fue un gran golpe en la cabeza. El día del anuncio, me encontré con un hecho consumado. Le pedí una explicación. Estaba muy disgustado. Me aseguró que no había tomado nada. Desde entonces, se ha defendido ante el Tas (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Tiene derecho a la presunción de inocencia. Ahora es su problema. Ya no estamos obligados por contrato. Se pasa la página de Quintana”.

Le puede interesar: Explosión en universidad de Ibagué dejó 10 estudiantes heridos, cinco están a la espera de una cirugía

El ciclista colombiano fue la ficha clave para la escuadra desde el 2019, cuando firmó su salida del Movistar Team para encarrilarse en el gran objetivo de ayudar a llevar al World Tour al Arkea Samsic, meta que se cumplió y que finalmente pondrá en el 2023 a la escuadra entre los conjuntos de primera división, aunque, claramente, sin Nairo y presumiblemente sin ningún colombiano.

En la misma entrevista, el dirigente francés reconoció que no han buscado reemplazar la figura de Nairo Quintana dentro del equipo, aunque sí tuvo contacto con dos corredores importantes de la escena francesa como lo son Guillaume Martin y Romain Bardet, sin embargo, no logró llevarlos al equipo.

“No nos pareció adecuado hacerlo. Antes de que no se renovara el contrato de Quintana, estaba en contacto con Guillaume Martin y Romain Bardet. Me escucharon y no fue un gran problema”.

Puede leer: Acabar con los contratos de prestación de servicios propuso el presidente Petro: cuáles serían las consecuencias

Nairo por su parte solo tuvo palabras de agradecimiento el día que dio a conocer, casi de manera sorpresiva, que no continuaría con el equipo, pues dijo que con el conjunto bretón tuvo algunas buenas victorias y se cumplieron algunos objetivos.

Por ahora, Quintana no ha brindado algunas declaraciones importantes sobre lo que suscitó a ciencia cierta con el equipo, pues hasta antes de la Vuelta a España todo parecía indicar que había confianza entre las partes, sin embargo, tras la sanción de la UCI al colombiano por supuesto uso de Tramadol en el Tour de Francia, lo cual lo llevó a ser descalificado, todo se habría roto.

Quintana ahora mismo se defienda de estas acusaciones llevando el caso ante el TAS, organización que se encarga de investigar ese tipo de caos emitiendo un veredicto de manera parcial, analizando las pruebas y lo que alegan cada una de las partes.

La audiencia para que Nairo diera su versión de los hechos y así esperar una pronta respuesta frente a esto, pues sin lugar a dudas esto le ha afectado de cierta manera la posibilidad de llegar a otros equipos para la siguiente temporada. Por estos días permanece en México para compartir con la afición de ese país haciendo su Gran Fondo en San Luis Potosí el cual se correrá el 23 de octubre y en un mes será en Antioquia.

SEGUIR LEYENDO: