Angélica Lozano, furiosa con el gobierno Petro por falta de recursos para el ambiente: “Puso más plata Duque”

En la foto: Angélica Lozano, senadora, quien cuestionó al gobierno Petro por la plata para el MinAmbiente. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Luego de varias horas de debate, el Presupuesto General de la Nación para 2023 recibió luz verde por parte de las dos cámaras del Congreso de la República, este martes 18 de octubre. Sin embargo, hubo serios señalamientos de parte de varios congresistas como la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, que denunció que al Ministerio de Ambiente no le habrían dado tantos fondos como a otras carteras.

En medio de una de sus intervenciones, Lozano aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro no había hecho esfuerzos porque la cartera medioambiental recibiera más fondos. “El presidente Petro ha reiterado que donde está el corazón está el dinero. La agenda de nuestro gobierno es la más ambiciosa en materia ambiental en la historia. No es exagerada esta frase”, señaló.

Además, reveló que la plata que el gobierno Petro giró para el Ministerio de Medio Ambiente, en cabeza de la exconcejala Susana Muhamad, fue menos que la que entregó el expresidente uribista Iván Duque en el presupuesto general del 2022.

“Vemos con preocupación que el presupuesto, en cambio, es menor en el 2023 para el área ambiental que en el 2022. Puso más plata el presidente Duque para ambiente en el 2022 que nuestro gobierno, el del presidente Petro, que sí tiene una agenda absolutamente ambiciosa”, cuestionó Lozano en la plenaria.

Angélica Lozano (COLPRENSA- Sergio Acero)

Así mismo, cuestionó a la ministra Muhamad porque, a diferencia de sus compañeros homólogos ella no estaría mirando cómo conseguir más recursos para la cartera que dirige desde el pasado 7 de agosto. “Yo veo aquí a varios ministros. Los veo aquí moviéndose, buscando recursos para sus carteras preocupados. ¿Qué pasa en el Ministerio de Ambiente? Anuncios absolutamente ambiciosos como corresponden al programa del gobierno pero en presupuesto es el más bajito este año”, agregó.

En otros apartes de su intervención, la también esposa de la alcaldesa Claudia López volvió a mencionar a Duque, le tiró algunas pullas y dio a conocer cuánta plata fue la que le entregó al MinAmbiente. Eso sí, recordó que fue muchísimo más que lo que ahora le entrega el gobierno de Petro a ese ministerio.

“El presidente Duque, poco ambientalista, que engavetó Escazú, -dio el- 0.04 para el presupuesto ambiental pero aquí, el actual MinAmbiente brilla por su ausencia y hay el 0.03 en el presupuesto. Se necesita liderazgo, gestión para los parques y la investigación, las áreas costeras, el Invemar, todo lo que necesitamos de apoyo y de soporte al Humboldt, todo los recursos para la investigación, para la transición energética, queda en discurso”, criticó la legisladora ‘verde’.

Susana Muhamad, ministra de Ambiente. Foto: Cortesía.

Es más, Lozano le recordó a la ministra Muhamad el agarrón que protagonizó con su esposa, la alcaldesa de Bogotá, y le dio a entender que, en vez de andar peleando con la mandataria, se preocupara por temas que, a juicio de la senadora, sí le competen: “Puso más Duque y no se ve aquí una intención o una acción eficaz del Minissterio de Ambiente buscando presupuesto. Estarán muy ocupados los funcionarios en asuntos que no son del Gobierno nacional, que no son de su competencia. Tenemos una agenda ambiental enorme pero desfinanciada y, peor aún, financió más Duque”, concluyó la senadora Angélica.

Esta es su intervención:

Hay que recordar que el presupuesto (proyecto de ley 088 de 2022) fue aprobado por el Senado de la República por un monto de 405,6 billones de pesos, donde se incluyeron los 14 billones de pesos solicitados por el Gobierno de Gustavo Petro.

De igual forma, el presupuesto para el próximo año fue aprobado por la Cámara de Representantes en su segundo debate, por lo que el proyecto de ley ya no necesita de conciliación con el gobierno Nacional. Esto quiere decir que ya está a disposición del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley de la República.

