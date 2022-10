¿A qué hora serán los partidos de Qatar 2022 en Colombia?

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Vista previa - Doha, Qatar - 12 de octubre de 2022 Una imagen de Neymar de Brasil se ve en un edificio REUTERS/Hamad I Mohammed

Restan solo un mes y cinco días para que ruede la pelota en el Estadio Al Bayt del municipio de Jor en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Con el enfrentamiento entre Qatar y Ecuador se dará inicio al evento masivo de fútbol más importante a nivel de selecciones y queda la duda de cómo será la programación de los juegos en hora la local y para el continente americano, en vista de que después de 20 años la Fifa decidió organizar la competencia en Asia.

Pues bien, mientras en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002 los partidos se desarrollaron en plena madrugada del huso horario sudamericano, ahora en Qatar 2022 el rango de tiempo para el inicio de cada juego y su transmisión televisiva en Colombia será entre las 5:00 a. m. y las 2:00 p. m.

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Vista previa - Doha, Qatar - 14 de octubre de 2022 La gente camina en un centro comercial donde se ven pancartas de la Copa del Mundo REUTERS/Hamad I Mohammed

No obstante, el partido inaugural entre Qatar y Ecuador y la ceremonia de inauguración del evento deportivo será a las 11:00 a. m. del domingo 20 de noviembre. El evento será transmitido para Colombia por señal abierta en RCN y Caracol TV, pero estas dos cadenas solo tendrán a disposición 32 de los 64 partidos de la competencia.

Por su parte, el canal DirecTV Sports sí tendrá todos los juegos de la Copa del Mundo disponibles para transmitir tanto en su servicio satelital como de streaming.

En Colombia habrá que “madrugar” para ver el enfrentamiento debut de Argentina contra Arabia Saudita, que será a las 5:00 a. m. del martes 22 de noviembre.

Otros partidos de la primera ronda como Inglaterra vs. Irán serán a las 8:00 a. m.; mientras que Senegal vs. Países Bajos se jugará a las 11:00 a. m. y Estados Unidos vs. Gales está programado para las 2:00 p. m.

La gran final de Qatar 2022 será a las 10:00 a. m. de Colombia el domingo 18 de diciembre, así como el partido por el tercer y cuarto lugar que se jugará a la misma hora pero del sábado 17 del último mes del año.

Las semifinales, cuartos de final, y octavos de final tendrán horarios favorables para el mediodía de Latinoamérica, pues serán entre las 10:00 a. m. y 2:00 p. m. hora colombiana.

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Vista previa - Doha, Qatar - 14 de octubre de 2022 La gente camina en un centro comercial donde se ven pancartas de la Copa del Mundo REUTERS/Hamad I Mohammed

Anunciada por la FIFA el 15 de julio de 2020, la programación de cada partido del mundial fue seleccionada para que en la hora qatarí los partidos se jueguen en un intervalo de tiempo de entre la 1:00 p. m. y 10:00 p. m., pensando en que las altas temperaturas del día no interfieran con el desgaste de los jugadores y árbitros de cada compromiso con el tiempo UTC+3 de Qatar.

Así está programada toda la fase de grupos del mundial:

GRUPO A:

Primera jornada: 20 y 21 de noviembre

Qatar - Ecuador (11:00 a. m.)

Senegal - Países Bajos (5:00 a. m.)

Segunda jornada: 25 de noviembre

Qatar - Senegal (8:00 a. m.)

Ecuador - Países Bajos (11:00 a. m.)

Tercera jornada: 29 de noviembre

Ecuador - Senegal (10:00 a. m.)

Países Bajos - Qatar (10:00 a. m.)

GRUPO B:

Primera jornada: 21 de noviembre

Inglaterra - Irán (8:00 a. m.)

Estados Unidos - Gales (2:00 p. m.)

Segunda jornada: 25 de noviembre

Gales - Irán (5:00 a. m.)

Inglaterra - Estados Unidos (2:00 p. m.)

Tercera jornada: 29 de noviembre

Gales - Inglaterra (2:00 p. m.)

Irán - Estados Unidos (2:00 p. m.)

GRUPO C:

Primera jornada: 22 de noviembre

Argentina - Arabia Saudita (5:00 a. m.)

México - Polonia (11:00 a. m.)

Segunda jornada: 26 de noviembre

Polonia - Arabia Saudita (8:00 a. m.)

Argentina - México (2:00 p. m.)

Tercera jornada: 30 de noviembre

Polonia - Argentina (2:00 p. m.)

Arabia Saudita - México (2:00 p. m.)

GRUPO D:

Primera jornada: 22 de noviembre

Dinamarca - Túnez (8:00 a. m.)

Francia - Australia (2:00 p .m.)

Segunda jornada: 26 de noviembre

Túnez - Australia (5:00 a. m.)

Francia - Dinamarca (11:00 a. m.)

Tercera jornada: 30 de noviembre

Túnez - Francia (10:00 a. m.)

Australia - Dinamarca (10:00 a. m.)

GRUPO E:

Primera jornada: 23 de noviembre

Alemania - Japón (8:00 a. m.)

España - Costa Rica (11:00 a. m.)

Segunda jornada: 27 de noviembre

Japón - Costa Rica (5:00 a. m.)

España - Alemania (2:00 p. m.)

Tercera jornada: 1 de diciembre

Japón - España (2:00 p. m.)

Costa Rica - Alemania (2:00 p. m.)

GRUPO F:

Primera jornada: 23 de noviembre

Marruecos - Croacia (5:00 a. m.)

Bélgica - Canadá (2:00 p. m.)

Segunda jornada: 27 de noviembre

Bélgica - Marruecos (8:00 a. m.)

Croacia - Canadá (11:00 a. m.)

Tercera jornada: 1 de diciembre

Croacia - Bélgica (10:00 a. m.)

Canadá - Marruecos (10:00 a. m.)

GRUPO G:

Primera jornada: 24 de noviembre

Suiza - Camerún (5:00 a. m.)

Brasil - Serbia (2:00 p. m.)

Segunda jornada: 28 de noviembre

Camerún - Serbia (5:00 a. m.)

Brasil - Suiza (11:00 a. m.)

Tercera jornada: 2 de diciembre

Camerún - Brasil (2:00 p. m.)

Serbia - Suiza (2:00 p. m.)

GRUPO H:

Primera jornada: 24 de noviembre:

Uruguay - Corea del Sur (8:00 a. m.)

Portugal - Ghana (11:00 a. m.)

Segunda jornada: 28 de noviembre

Corea del Sur - Ghana (8:00 a. m.)

Portugal - Uruguay (2:00 p. m.)

Tercera jornada: 2 de diciembre

Corea del Sur - Portugal (10:00 a. m.)

Ghana - Uruguay (10:00 a. m.)

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 Vista previa - Doha, Qatar - 12 de octubre de 2022 La marca de la Copa Mundial y las imágenes de los jugadores se ven en los edificios REUTERS/Hamad I Mohammed

Medios de acceso y cobro para Colombia

Los canales RCN y Caracol son gratuitos en la televisión abierta en Colombia. A estos es posible acceder mediante un televisor compatible con la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la señal de aire disponible en el espectro electromagnético.

Sin embargo, los 32 juegos disponibles para ambos canales televisivos también serán accesibles mediante las tradicionales suscripciones de cable con las diversas ofertas de teleoperadores dependiendo de la región del país.

En cambio, para ver los 64 partidos del mundial a través de la señal satelital de DirecTV es necesario contratar una suscripción prepagada por valor de 68.000 pesos colombianos.

También está disponible la modalidad de suscripción mediante un paquete pospago que –aparte de los canales deportivos– ofrece una amplia variedad de canales, por un precio que va desde los 105.000 hasta 150.000 pesos colombianos, dependiendo de la cantidad de canales y contenido adicional que se quiera contratar.

Para quienes deseen ver el evento desde sus dispositivos móviles, computador o smart tv, está la opción de descargar la aplicación de DirecTV GO, con el que también pueden verse los partidos vía streaming por una cuota mensual de 39.000 pesos.

SEGUIR LEYENDO: