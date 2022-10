En Bogotá hay 719 cámaras fuera de servicio, según la Secretaría de Seguridad

En Bogotá hay 719 cámares de seguridad fuera de servicio. Foto: Colprensa

Ante la ola de inseguridad que sufre Bogotá, la Contraloria Distrital puso la lupa a esta prblemática y realizó una visita al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputi (C4) y encontró que había 719 cámaras de seguridad fuera de servicio.

Este centro tecnológico donde las autoridades hacen seguimiento a la seguridad en la capital, durante los primeros hallazgos se encontraron 5.828 cámaras públicas con las que cuenta Bogotá, que están bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad, 719, es decir, más del 12% se encuentran fuera de servicio.

De acuerdo con el inventario de la Secretaría Distrital de Seguridad, en el momento hay disponibles y conectadas 5.109. Por su parte, también hay 1.001 de privados, 1.318 de TransMilenio y del operador Recaudo Bogotá, y unas pocas de la Secretaría de Movidlidad, CAR Cundinamarca e Invías.

De igual manera, según el organismo de control fiscal, una de las razones por la que los equipos no están funcionando es por la falta de energía debido al hurto del cableado o probelmas con el punto de suministro de Enel-Colombia. Asimismo, se menciona otro factor como el vandalismo o por fallas técnicas. Por esta razón, se debe realizar un mantenimiento correctivo, para el traslado solicitado por el Insituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Así como lo explicó el contralor Julián Ruiz, se llegó a evidenciar que no hay una articulación entre los diferentes sectores y secretarías, en específico detalló que “muchas de esas cámaras no operan porque trabajos de entidades como el IDU y Enel-Colombia han afectado su funcionamiento”.

“Uno de los problemas que más azotan la ciudad es la delincuencia, es la inseguridad; por ello, como Contraloría auditaremos próximamente esta situación y, además, acompañaremos a la Secretaría para darle solución a esta problemática”, mencionó el Contralor.

Por otro lado, se conocieron cifas de la Secretaría de Seguridad, donde se revelan el total de cámaras de cada localidad, por ejemplo, Suba cuenta con 497, de las cuales el 16% no sirve; en Ciudad Bolívar hay 498, el 14% no funcionan; en Kennedy tiene 500 pero el 13% no andan; en Engativá hay 457, el 12%; y Bosa cuenta con 471, el 11% sin servir.

Además, con información revelada por el diario El Tiempo, la entidad de control fiscal encontró que el contrato de mantenimiento de los equipos de videovigilancia (tuvo un costo mayor a 21.640 millones de pesos y era por un año), venció el 21 de agosto del 2021. Luego de casi dos meses fue adjudicado uno nuevo, firmado el 26 de septiembre del presente año, con un plazo de 10 meses por un valor de 14.823 millones de pesos.

Con respecto al secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, en diálogos con el diario mencionado mencionó que la visita fue solicitada por él. Además, el funcionario se refirió al mayor tiempo para la adjudicación de nuevo contrato de mantenimiento, resaltó que se debió a los requerimientos y recursos presentados por los proponentes durante la licitación.

Para finalizar, se espera que en los próximos meses entren en funcionamiento las cámaras con tecnología LPR, las que permitirán el reconocimientos de las placas, de esta manera se pretende mejorar los indicadores de hurto a vehículos y motocicletas. Pues, según las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en lo que va de 2022 se han robado 2.254 vehículos, en agosto la cifra fue de 292, dejando como resultado el robo aproximado de 10 carros por día. Esto sin contar los robos a motos que, al parecer, se generan con más frecuencia en la ciudad.

