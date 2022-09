Catherine Juvinao calificó de “acoso judicial” el proceso que le abrió la Corte Suprema de Justicia

Catherine Juvinao, representante a la cámara por Bogotá. Foto: Twitter/ Cathy Juvinao

Luego de que la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra la congresista Catherine Juvinao por presunta celebración indebida de contratos, esta se pronunció mediante sus redes sociales y catalogó el proceso en su contra como una estrategia de “acoso judicial” que estaría gestando el representante Alfredo Ape Cuello y su abogado Julián Quintana.

De acuerdo con la representante a la Cámara, días atrás recibió una supuesta amenaza de que si hacía el debate de control político por el presunto robo de los recursos de los Ocad Paz, para financiar el acuerdo entre las Farc y el Gobierno, le llegaría la denuncia preliminar que hoy enfrenta ante el alto tribunal.

“Hace unas semanas me llegó una amenaza de acoso judicial, supuestamente del señor Ape Cuello, mandándome a decir que si yo me metía en el debate de control político de Ocad Paz, él iba a empezar una estrategia de acoso. Una cantidad de denuncias y querellas ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Juvinao.

En la imagen, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde. Foto: Colprensa

Pues dicho y hecho, según informó en un video que publicó en su cuenta de Twitter, donde contó que tan pronto hizo el citado debate, la Corte abrió el proceso en su contra para determinar el contrato que ella desempeñó años atrás. Además, dijo que no conciliará con Ape Cuello por los señalamientos que le hizo días atrás.

“Primero me quiso hacer retractar de mis denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, cosas por las que yo he acusado al señor Ape Cuello. Por supuesto, yo no accedí a esa pretensión. ¿Por qué? Yo no tengo nada qué conciliar”, expresó la congresista, a su vez que dijo que, pese al presunto acoso judicial que estaría enfrentando, ella seguiría con las denuncias de corrupción que la llevaron al Congreso.

A propósito de la estrategia de acoso judicial que despliega el señor Ape Cuello junto a su abogado, Julián Quintana, a fin de deslegitimar mi trabajo en el Congreso, me permito informarle los medios de comunicación y la ciudadanía en general, lo siguiente: pic.twitter.com/MJFpLWxssX — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 27, 2022

Incluso, aseguró que ella está tranquila de que ha actuado bajo la legalidad y que, contrario a sus adversarios Julián Quintana y Ape Cuello, ella no tiene proceso antes la justicia. Es más, dijo que posee pruebas que enlodarían las carreras del congresista y el exdirector del CTI.

“Soy optimista de que más adelante vamos a poderle demostrar a la justicia quién es este señor. Señor Ape Cuello, proceda como considere, porque yo con usted no voy a conciliar nada”, dijo la representante.

En otros apartes de su pronunciamiento, Juvinao aseguró que el contrato del que acusan fue uno labora, en la modalidad de prestación de servicios, que adelantó con algunos medios de comunicación. A su juicio, eso no tuvo nada de ilegal y por eso está tranquila de enfrentar el proceso ante la Corte. “Reciclan un proceso de una denuncia que el mismo señor Quintana se inventó hace dos años por un contrato de prestación de servicios absolutamente normal, idóneo, que ejecuté a cabalidad, con probidad, cuyos informes de gestión son públicos. Era simplemente un contrato de prestación de servicios para una asesoría especializada en comunicaciones, en términos de estrategia nacional y plan de medios con medios de comunicación nacional”, explicó.

Los congresistas tuvieron una discusión debido a los dineros del OCAD Paz. Fotos: @CathyJuvinao / apecuello

Inclusive, la parlamentaria asegura que el exdirector del CTI ha querido incriminarla en varias corporaciones de Santa Marta como la Contraloría, Fiscalía y la Procuraduría. Sin embargo, según contó en el video, eso no habría rendido resultados. “No ha podido lograr nada porque en ese contrato no hay absolutamente nada”, agregó.

Es más, dijo sentirse tranquila de que el proceso llegue ante el alto tribunal pues, por fin, se demostraría que ella no ha infringido la ley, tal y como la acusan. “A mí me alegra que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia, porque voy a tener la oportunidad de explicarle al magistrado el contrato que ejecuté y los informes de gestión. Espero que con eso este tema quede saldado y que el señor Quintana deje de andar congestionando la justicia con persecuciones políticas cuando hay tantos casos de gravedad para atender”, indicó.

