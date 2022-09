Narcotráfico, migración y extradición: estos fueron los temas que discutieron el canciller y el ministro de Defensa en su reunión en la Casa Blanca

Esta reunión de alto nivel entre funcionaros del Gobierno colombiano y del Gobierno estadounidense se da en medio de la polémica que suscitó la designación de Nicolás Maduro como garante de paz en los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Foto: Cancillería.

En las últimas horas trascendió que el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán y el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, se reunieron en la Casa Blanca, en Washington, con el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jon Finer, y la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, que estuvieron acompañados por representantes del Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.

Según reveló la misma Casa Blanca, durante la reunión, que se dio a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación, se discutieron la importancia de la relación entre ambos países, así como la cooperación continua y conjunta en cuestiones de seguridad, lucha contra las drogas y migración.

Por su parte, fuentes de Cancillería le dijeron a El Heraldo que el encuentro, como la agenda del canciller Leyva en Washington, “ha sido privada”.

Otro de los temas que se discutió en la reunión fue la extradición. Al respecto, el canciller Leyva precisó que este no fue un punto controversial durante el encuentro en la Casa Blanca.

“No fue controversial. De ninguna manera. Fueron posiciones que se presentaron, porque naturalmente los procesos de paz se alcanzan sobre la base de revisar algunos fenómenos de extradición”.

Vale destacar que esta reunión de alto nivel entre funcionaros del Gobierno colombiano y del estadounidense se registró en medio de la polémica que suscitó, en los últimos días la designación, por parte del presidente Gustavo Petro, de Nicolás Maduro como garante de paz en los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A la salida de esa reunión, que el canciller calificó como “espectacular”, Leyva salió al paso a las críticas y polémica que ha suscitado, en los últimos días, la designación de Nicolás Maduro como garante de paz en el proceso de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado colombiano.

“Yo no vengo a calificar nada distinto porque yo no soy la autoridad competente”, empezó diciendo Leyva, para después añadir, sobre los señalamientos de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que él es el primero en deplorarlo, pero que él, como jefe de la cartera de relaciones exteriores, tiene la labor “por definición del jefe de Estado cuando dice que hay que normalizar las relaciones, es adelantar todo lo que esté a mi alcance para que se abran esas fronteras y se viva pacíficamente con un país, que no aparece en el mapa ayer”.

Así mismo, en un video publicado por Blu Radio en Twitter, Leyva comparó el restablecimiento de relaciones con Venezuela con los encuentros entre el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un.

“Si el señor Trump puede ir a bailar con el presidente de Corea del Norte y no se le dice nada, por qué nosotros no podemos manifestar tranquilidad en una frontera de dos millones doscientos mil kilómetros en donde todos los días cruzan colombianos y venezolanos”.

Vale mencionar, también, que uno de los que salieron a cuestionar el nombramiento de Maduro como garante de paz, fue el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, se unió a las críticas sobre la designación de Venezuela como garante de paz del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN.

Nichols aseguró, según lo citan en El Espectador, que el Gobierno de Joe Biden ve con buenos ojos la búsqueda de una “paz total” por parte del presidente Petro, pero insistió en que espera que Colombia “siga buscando el restablecimiento de la democracia” en Venezuela.

SEGUIR LEYENDO: