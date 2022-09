“Qué pendejada un negro matando a otro negro”: el mensaje de Gustavo Petro sobre la violencia en Buenaventura

Presidente Petro viajó a Buenaventura y dejó varias exhortaciones. Foto: Presidencia.

En medio de su paso por la ciudad de Buenaventura, el presidente Gustavo Petro no solo asistió al llamado Puesto de Mando Unificado por la Vida, sino que envió un emotivo y particular discurso en el que invitaba a toda la comunidad vallecaucana para que no se maten entre ellos.

La visita del mandatario colombiano se dio este martes 6 de agosto, como parte del programa de paz total con el que busca detener la violencia, masacres y otros hechos delictivos que siembran el terror en las zonas apartadas del país. Varios de esos delitos, de acuerdo con el mismo Gobierno, han sido perpetrados por las estructuras Shottas y Espartanos, quienes se matan entre ellos y agreden a los civiles.

En esa línea, el jefe de Estado les envió un contundente mensaje donde los exhortó a no seguir atentando contra la vida tanto de inocentes, como de los mismos criminales. Es de recordar que en los últimos meses Buenaventura ha sido escenario de múltiples hechos violentos que le han arrebatado la tranquilidad a sus habitantes.

”A los Shotas y los Espartanos les digo que no se maten, qué pendejada un negro matando a otro negro. Un joven negro matando a otro joven negro, extorsionando a personas negras en medio todos de la pobreza. Ese no es el camino. Si han planteado una política de acogimiento, lo desarrollamos”, aseveró el presidente Petro.

En la foto, el presidente de la República, Gustavo Petro, en el Puesto de Mando Unificado por la Vida en Buenaventura. FOTO: Presidencia de Colombia

Además, el mandatario reveló que los cabecillas de las citadas bandas delincuenciales le enviaron comunicados donde se mostraban dispuestos a dejar las armas y detener las agresiones contra el pueblo colombiano: “Lo que tendríamos es un escenario que podría llevar al optimismo en el sentido que los actores actuales (de la violencia) en el municipio, Buenaventura, estarían dispuestos a dejar la actividad violenta”, declaró el presidente, quien envió una invitación a los criminales que abandonen la ilegalidad y se sumen al programa de reincorporación que está planteando desde que llegó al poder.

“Los invito, desarmados obvio, a ver cómo es que es esto (...), cuál es la visión que podríamos consensuar alrededor de cómo progresar en Buenaventura”, añadió Petro.

De acuerdo con las autoridades, esas dos estructuras delincuenciales tienen más de 200 militantes, por lo que se consideran de las más peligrosas en el Valle y el Cauca. Inclusive, el mismo presidente colombiano dio pormenores de cómo es que es estarían financiando: “El motor de la violencia tiene que ver con que hay un mecanismo que utiliza el puerto para sacar cocaína y, fundamentalmente, para volverlo dinero colombiano a través de la importación en los contenedores de contrabando”, expuso el mandatario, que a su vez dio detalles de cómo se estarían transportando los estupefacientes que tanto daño le causan al país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, puso en marcha su proyecto de paz en Buenaventura, el principal puerto del país sobre el Pacífico y escenario de una batalla sangrienta entre dos bandas criminales.

“El contrabando ya no es como el de hace años, cuando se transportaba el alijo en bus, pasando las aduanas municipales y pagándoles a los guardias de las rentas departamentales o municipales que paraban el vehículo. Ahora viene en buques, en contenedores, con sello oficial”, aseveró.

Así mismo, Petro abogó por la exclusión que se vive en tierra bonaverense y dejó varias exhortaciones: “Porque se asoma al puerto y ve el agua potable llegando a los barcos y no al barrio; porque no hay colegio; porque su posibilidad de universidad es remota, lejana completamente. Porque en Buenaventura no encuentra una oportunidad para la vida, y si sale de Buenaventura, tampoco; porque es negro y entonces lo miran mal si se mete en tierras blancas; porque es pobre, joven y negro. Entonces se asoma a un mundo de exclusiones, de racismo de desigualdad social profunda”, explicó.

