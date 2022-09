Así fue la fuga de Aída Merlano, por la cual su hija podría ser condenada a 17 años de cárcel

En la imagen, la influencer Aida Victoria Merlano, y su madre, la excongresista Aida Merlano

Este martes 6 de septiembre, un juez penal del Circuito de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra Aida Victoria Merlano -la hija de la excongresista Aida Merlano-, por haber ayudado a su madre a fugarse de la cárcel el 1 octubre de 2019.

La noticia fue confirmada por la propia influencer a través de sus redes sociales, donde aseguró que, por esa condena, podrían llegar a darle hasta 17 años en prisión, sin posibilidad de acceder al beneficio de casa por cárcel.

“No sé cómo empezar estas historias porque estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Sí me condenaron hace unas horas, a diferencia de lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito que no me dará cárcel, o que me pueden dar casa por cárcel lo que la Fiscalía pide son 17 años sin acceso a casa por cárcel (…) yo en el fondo de mi corazón realmente creo en la justicia y mi abogado apeló y estamos esperando a que el juez decida qué va a pasar de aquí en adelante”, expresó la barranquillera entre lágrimas y evidentemente afectada por el fallo del juez.

¿Y cómo fue la fuga de Aida Merlano?

La condena de la hija de la excongresista volvió a poner en el ojo público cómo se dio la cinematográfica fuga de Aida Merlano el 1 de octubre de 2019, a plena luz del día en Bogotá.

Cabe recordar que, Aida Merlano, se encontraba cumpliendo una condena de 15 años de prisión en la cárcel de El Buen Pastor, en Bogotá, por la compra de votos en las elecciones de 2018, cuando en octubre de 2019 se fugó mientras permanecía en una cita odontológica al norte de la capital colombiana.

“Cualquier día me llaman a decirme en una videollamada que todo estaba listo y cuando me llaman me pasan a una persona, un señor moreno que me dice que saque un cuaderno. Es una persona desconocida, pero contratada para mi fuga, yo no lo conozco. Sacó unos planos y sobre ellos trabajamos. Eran planos del consultorio y de la calle, ahí me dijo cómo debía hacer todo y por qué ventana brincar”, contó la exsenadora, según información obtenida por la revista Semana.

En una declaración entregada desde Venezuela, Merlano agregó que así fue como, el día anterior previo a su fuga, ensayó y preparó todos los elementos que necesitaba para burlar a la justicia: enrolló la cuerda con la que saltó de la ventana del consultorio a su cuerpo, pegó la peluca que usó a su abdomen, y dejó listos los guantes que utilizó para deslizarse por la soga.

“Yo necesitaba que el odontólogo terminara rápido para poder fugarme. Me dijeron que si no salía a las 3:00 p. m. entrarían a sangre y fuego por mí. En ese momento pensé en mis hijos y quería despedirme de ellos, así que por eso los cité en el consultorio porque estaba castigada en la cárcel”, recordó la excongresista, según la revista Semana.

Fue así como, a las 3:00 de la tarde, en un descuido del odontólogo y del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que la custodiaba, Merlano aprovechó para tomar los objetos que necesitaba para huir, y se lanzó por una de las ventanas del consultorio.

“Lo que hice fue sacar una bolsa de hamburguesa y metí ahí mi tula, la que había escondido detrás del sanitario, y la puse dentro del consultorio. En el primer descuido de mi familia y el odontólogo, tiré el bolso por la ventana primero”, recordó la exsenadora.

Tras caer al primer piso, un hombre que se movilizaba en una motocicleta, vestido de domiciliario, la esperaba para emprender la fuga juntos. “Una señora que no sé de dónde salió me agarró del brazo y me llevó a la moto. Ella fue un ángel para mí”, recordó la excongresista a la revista Semana.

Por ahora, se desconoce cuánto tiempo de condena le darán a Aida Victoria Merlano. La sentencia final será dada a conocer el próximo 13 de septiembre.

