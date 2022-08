Sofía Petro defiende a la ministra de Minas de las críticas por usar tenis en reunión con María Reyes Maroto

La ministra María Maroto Reyes y la ministra Irene Vélez de MinEnergia han mantenido un encuentro bilateral en el que se ha puesto de manifiesto el interés de España y sus empresas en participar en la transición energética, por la que apuesta el Gobierno de Colombia.

Las críticas que recibió la ministra de Minas por su vestimenta pasaron por la opinión pública y los comunicadores de la radio nacional. La reunión que se llevó a cabo con su homóloga del MInisterio de Industria, Comercio y Turismo de España, generó toda clase de opiniones entre ellas, la de la hija de Gustavo Petro, Sofía.

“Cuando no es porque bailan, es porque se ponen tenis... Discusiones para perder el tiempo o el intento consciente de descalificar a las mujeres con, literalmente, lo primero y menos importante que se les ocurra. ¡Qué cansancio eso, de veritas!” publicó la hija del presidente.

Es que no es para menos, fueron varios las críticas, como la de Felipe Zuleta, panelista de Mañanas Blu, quien afirmó que no se puede recibir a un invitado de agenda internacional con esa forma de vestir, según él, es una presentación fuera de lugar.

Le puede interesar: Visita de Pedro Sánchez: Petro afirma que “Colombia necesita del mundo” y de España para alcanzar la paz

“Hay cosas en esta vida que no toca hacer. Usted no recibe a nadie en un tema de Estado en tenis (...) El tema no es de comodidad ni nada de eso, se trata de algo de respeto a su colegas”, expresó Zuleta.

Sin embargo, María Consuelo Araujo defendió a la ministra indicando que, “La moda de los tenis ya se tomó todos los espacios. Tengo fotos de la reina Letizia en tenis visitando hospitales públicos y no le veo problema”, indicó Araújo.

Otra mujer que la defendió fue María Fernanda Valdés, coordinadora de la Fundación FESCOL, quein indicó lo siguiente “Las mujeres tenemos derecho a estar cómodas, @IreneVelezT es nuestra ministra y me alegra que se sienta cómoda con sus tenis, yo también amo andar en tenis y por favor cuando critiquen a las mujeres que no sea por su ropa o apariencia #Spamdetenis” a través de su cuenta de Twiiter.

Con alrededor de 16 mil reacciones en Twitter, Sofía Petro, hija de Gustavo Petro, recibió el apoyo de los tuiteros por su publicación. Allí mencionó que este tipo de discusiones son para perder el tiempo y que la mayoría buscan descalificar a las mujeres con lo primero que se les pasa por la mente.

Cientos de usuarios compartieron fotografías de sus zapatillas, en general mujeres, quienes apoyaron a la ministra colombiana

Reunión entre las ministras

Por su parte, la ministra española informó este miércoles 24 de agosto de 2022 que Colombia es un “socio económico de primer orden” en América Latina, al intervenir en un encuentro de cooperación empresarial hispano-colombiana encabezado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Maroto destacó la “relevancia que para España tiene Colombia desde un punto de vista económico y comercial”, subrayando que es el segundo inversor en el país latinoamericano después de Estados Unidos, y el “interés mutuo” que se traduce en el compromiso de ambos Gobiernos en estrechar las relaciones.

Por su lado, la Agencia EFE indicó que las inversiones españolas en Colombia en 2021 superaron los $1.400 millones de dólares. La información suministrada por la ministra española detalló que actualmente hay 800 empresas españolas instaladas en suelo colombiano, muestra de que “las relaciones comerciales bilaterales han mostrado una evolución positiva y creciente”.

Además de estas buenas noticias para Colombia, la ministra informó a EFE que el futuro de las relaciones con Colombia serán fortalecer dos sectores, uno que es el turismo y el otro, la agroindustria.

La ministra española, que lleva desde 2018 en éste cargo, se reunió también con la delegación de empresarios españoles, el vicepresidente de la CEOE y el director internacional de la Cámara de España y Colombia.

Asimismo, en su reunión con su homólogo de esta cartera, Germán Umaña, reiteró el apoyo del Gobierno de España a Colombia como país atractivo para la inversión extranjera y ha puesto de manifiesto la elevada presencia de empresas españolas en el país, manifestó el ministerio español.

A mediodía se reunió con el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y, entre otros asuntos, han hablado sobre los instrumentos de colaboración para desarrollar infraestructuras.

SEGUIR LEYENDO: