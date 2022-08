Copa Colombia: Medellín y Millonarios juegan este miércoles la ida de las semifinales

Millonarios y Medellín juegan las semifinales de Copa Betplay.

La Copa Colombia empieza a definir la fase semifinal esta noche, pues se juegan los partidos de ida de esta instancia; por un lado, Unión Magdalena visita al Atlético Junior, mientras que más tarde, Medellín recibe a Millonarios en Medellín, este último es un encuentro que promete espectáculo y emoción en la hinchada.

Medellín sigue sin impresionar, empero, no decepciona, pues en el último partido por liga contra Independiente Santa Fe, logró un 2 a 0 y asegurar una compleja victoria. El técnico David González señaló que dicho resultado le permitió respirar y fue como una baño de tranquilidad, aumentando la expectativa de cara al encuentro contra los ‘Embajadores’.

González disputará su segundo partido consecutivo contra equipos capitalinos, una victoria sería vital para encaminar el trazo rumbo a la final, pues tiene la ventaja por jugar en casa, sin embargo, el estratega muestra tranquilidad y confianza para la ida por copa, pues aseguró:

“La victoria cae como dicen por ahí, como si me hubieran mandado un sobre lleno de plata, obviamente es un alivio grande, sobre todo por la presión y el estrés que se empieza a generar, sobre todo por querer salir a la cancha, por darle una alegría de la gente y que se tenga esa necesidad de ganar. Es una historia que reconforta, una victoria que va a hacer que lo que se pueda trabajar en la semana se asimile mejor y que llena de confianza a un grupo para salir en el próximo partido a hacer algo igual o mejor y seguir ganando”.

A tener en cuenta para los hinchas albiazules

La directiva del ‘Poderoso’ comunicó que no se permitirá el ingreso de hinchas de Millonarios, pues desde el Comité de Seguridad de Medellín no habilitaron el acceso, no obstante, se destacó que continúa la campaña en pro del fútbol en paz, no solo en el Atanasio Girardot, sino, en todo el país.

“El Equipo del Pueblo S.A. se permite informar que por decisión del Comité de seguridad y convivencia en el fútbol de la ciudad no está permitido el ingreso de hinchas del Club Millonarios al juego de ida por las semifinales de la Copa. Desde Deportivo Independiente Medellín seguimos trabajando por un fútbol en paz e invitamos a nuestros hinchas y asistentes al estadio Atanasio Girardot a ser ejemplo de comportamiento tanto en escenarios deportivos, como en toda la ciudad”.

Por su parte, el técnico Alberto Gamero se siente confiado con sus jugadores, pues Millonarios se convierte en el mejor equipo del país actualmente, teniendo en cuenta que se encuentra en últimas instancias de copa y en el resto de tablas, encabeza. El samario señaló que es necesario estar aterrizados, pues aún no ha pasado lo “mejor”.

El timonel ‘Embajador’ aseveró:

“Contra jaguares podríamos haber hecho más, ganamos, ganamos bien y me deja satisfecho o estar con 18 puntos en liga, estar con 66 en la tabla de reclasificación; entonces estamos tranquilos, con los pies sobre la tierra, sabemos que todavía no ha pasado nada, lo mejor está por venir, lo bueno está por venir y vamos a poner los pies sobre la tierra y pensar primero en el partido contra Medellín”.

Posibles nóminas

Deportivo Independiente Medellín: A. Mosquera, J. Monroy, V. Moreno, A. Segura, Y Gómez, A. Arregui, A. Ricaurte, J. Pineda, C. Marrugo, V. Hernández, L. Pons

Director técnico: David González

Millonarios: A. Montero, I. Alba, A. Llinás, J. Vargas, O. Bertel, L. Vásquez, J. Pereira, D. Cataño, M. Silva, D. Ruiz, L. Ruiz

Director técnico: Alberto Gamero

El partido se jugará desde las 8:05 de la noche en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, bajo la autoridad del juez Éder Vergara.

