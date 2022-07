Diana Celis le habría enviado indirecta a Epa Colombia por supuestas infidelidades

Diana Celis le envió pulla a Epa Colombia por sus presuntas infidelidades. Tomada de Instagram @diana.celis5

Una de las relaciones más sonadas en el mundo de los influenciadores fue la de Diana Celis y Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia. Cada aparición de las jóvenes generaba todo tipo de reacciones, algunas a favor de la futbolista y otras en contra, pues se llegó a especular que estaba junto a la empresaria por interés.

Una reciente publicación de la integrante del Club Independiente Santa Fe nuevamente encendió la polémica que existe con su expareja, ya que, aunque no se conocen los verdaderos motivos por los cuales terminó su relación, dio a entender que se trató de una infidelidad, sin embargo, se desconoce si fue con la actual novia de Barrera Rojas.

La deportista se encontraba visitando lo que parece ser un zoológico y allí, se observa un animal con unos enormes cuernos, por lo que Celis aprovechó para lanzar la indirecta:

“Estos son los antílopes, los segundos antílopes más grandes del mundo. Hey amigo, meros cuernos los que usted tiene, si hermano como los que me pusieron a mí… menos mal este cuerpecito ya está vea … estamos bien, ¿cierto?”, expresó la futbolista a través de sus InstaStories.

Las reacciones a esta nueva aparición de Diana Celis con una indirecta para su expareja no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ fue el encargado de replicar el contenido de la futbolista, que ya supera las 83.000 reproducciones y 3.300 likes. Los internautas también aprovecharon para lanzar algunos comentarios sobre la publicación generando algunas burlas al respecto.

Los comentarios más destacados son: “está bien que no se queje porque los cachos fueron mutuos”; “si estuviera bien no estaría enviando indirectas”; “todavía le duele, ajá, ya les resbala”; “más cachos que la Feria de Cali, pero usted es guapa e inteligente para estar recordando malos momentos”; “de este mundo nadie se va sin sus respectivos cachos”, entre otros.

Aquí puede ver la indirecta que lanzó Diana Celis contra Epa Colombia por sus infidelidades:

La futbolista aprovechó su visita a un zoológico para bromear sobre esta situación

Cabe recordar que a finales de junio, la futbolista compartió una publicación en la que se refirió a los supuestos regalos que le había entregado su expareja, ya que en repetidas ocasiones hizo referencia a estos bienes, entres los que se encontraban una moto Ducati y una de sus camionetas.

En una publicación que realizó en su cuenta de Twitter, la jugadora de fútbol afirmó que, “Yo no confiaría tanto cuando la cena ya está servida. Ni Apto Olaya, ni Bochica, ni moto Ducati y mucho menos BMW, solo el Mazda que fue en el que salí ese día ‘de casualidad’”.

Después de esta publicación, los seguidores no dudaron en expresar apoyo a la integrante del club santafereño y afirmaron que los bienes materiales así como llegan se pueden ir, además, le indicaron que su personalidad no estaba acorde a los comportamientos que tenía la empresaria.

Asimismo, Epa Colombia también señaló hace algunos meses que estaba en conversaciones para que todo quedara a nombre de Diana Celis: “Hace un mes yo ya le venía diciendo: ‘amor pasémonos las cosas’, y ella no quería. Si no me las quiere pasar, que se quede con eso porque Dios me ha bendecido y me ha dado todo, entonces creo que me lo volvería a dar”.

