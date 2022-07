Andrea Guerrero contó la difícil experiencia de tener a su hija hospitalizada en UCI

Imagen tomada de las redes sociales de Andrea Guerrero.

La semana pasada la presentadora Andrea Guerrero dio a conocer mediante sus redes sociales que su hija había tenido que luchar por su vida en una UCI, debido a que contrajo el virus respiratorio sincitial, relacionado con el clima los últimos días.

“Fue una larga semana para Luna, en la que aprendimos que muchas veces damos por sentado el estar sanos. Generalmente cuando oímos mencionar una UCI, entramos en pánico; una lección más, en medio de una situación tan angustiante, es recibir el cuidado de médicos, enfermeras y fisioterapeutas respiratorios, todo un equipo luchando para sacar un paciente adelante”, escribió en un post de Instagram donde aparece junto a su hija en la Clínica La Colina.

Y agregó:

“Hoy estamos de regreso a casa y agradecemos profundamente a nuestra familia, a todas las personas que nos apoyaron en una semana tan compleja emocionalmente, un mensaje, las oraciones de todos y de la iglesia Su Presencia, cualquier ayuda reconforta el alma en una situación difícil, a la UCIP de la Clínica la Colina, nos encontramos con palabras de aliento en medio de la angustia, y con mucho amor desde el primer día hasta el último”.

Tras dar a conocer la noticia, la comunicadora contó como fue el proceso en el que duró su hija durante ocho días y que comenzó como un gripa normal hasta que la saturación de la menor llegó a 85 %, pues además sufre de asma.

En el momento que la saturación de Luna comenzó a presentar problemas, acudieron a la Clínica del Country, y ahí fueron remitidas al área de urgencias con la misión de que los pulmones de la menor reaccionaran: “Intentaron de todas las maneras: con inhaladores, con medicamentos… La primera noche la pasamos toda en urgencias”, dijo a la Revista Semana.

Pese a todos los ciudadanos y las terapias, la menor no mejoró, por lo que los médicos le señalaron que Luna debía estar en una UCI, lo más pronto posible. Pero en la Clínica del Country no había disponibilidad, por lo que le tocó remitirla a la Clínica la Colina, pero para el traslado también hubo algunas dificultades, pues no habían ambulancias disponibles. Finalmente, se solucionó y llegó a la clínica ubicada en el noroccidente de Bogotá, donde duró 8 días en recuperación y venció el virus.

“Entré en pánico, en angustia de no saber qué podía pasar”, enfatizó Guerrero. Y agregó: “Yo en urgencias estaba desconsolada. Me acurruqué a llorar en el piso, sin saber qué hacer”.

Virus respiratorio sincitial

De acuerdo con la información brindada por Medline Plus, el virus respiratorio sincitial causa síntomas leves parecidos al resfriado. Pero puede provocar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. Los síntomas más comunes son: congestión nasal, poco apetito, tos, estornudos, fiebre y sibilancias

Además, es importante tener en cuenta que las personas con una infección por virus respiratorio sincitial son contagiosas durante 3 a 8 días. Pero a veces los bebés y las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden continuar propagando el virus durante 4 semanas.

Es importante que las personas que tengan sospecha de la enfermedad traten de tener los cuidados de una gripa normal. Pero si pasan dos semanas y los síntomas persisten, el paciente debe acercarse al medico y pedir ayuda. Para la enfermedad no existe un único tratamiento.

SEGUIR LEYENDO