Cómo es la casa de la Vicepresidencia diseñada por Salmona donde viviría Francia Márquez

Casa de los Huéspedes de Colombia, en Cartagena, a partir de la cual se diseñó la casa vicepresidencial. Foto: Fundación Rogelio Salmona

En los últimos días, la fórmula del electo presidente Gustavo Petro Urrego, Francia Márquez, asistió a una entrevista en el noticiero CM&, en la que se abordaron diferentes temas de importancia en el empalme con el gobierno de Iván Duque y las dinámicas al proyecto de país que establece la coalición del Pacto Histórico.

Durante el diálogo, Claudia Palacios le preguntó si se mudaría a la vivienda vicepresidencial, en inmediaciones de la Casa de Nariño, para “vivir sabroso”, dado que este fue el lema de la abogada y lideresa social durante su campaña electoral.

Ante el interrogante de la periodista, la militante del Pacto Histórico destacó: “Vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa, que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi casa y tal vez no con un poco de gente armada, porque eso no es vivir bien y eso no es vivir sabroso, tener que estar todos los días con 30 personas armadas, no es que sea sabroso”.

Asimismo, la electa vicepresidenta destacó la situación que afrontan las comunidades rurales diariamente en el país debido a la ausencia estatal y el recrudecimiento de la violencia, consecuencia de la presencia de grupos armados en los territorios.

Pues bien, más allá de que Francia no confirmó si vivirá en la casa vicepresidencial, Infobae Colombia les cuenta algunos detalles.

Casa Vicepresidencia, Bogotá

La sede en la capital se ubica cerca la Casa de Nariño. La construcción contempla la casa familiar para el Vicepresidente y un jardín. Incorpora dos casas republicanas como oficinas, y el ingreso principal al conjunto se hace por la carrera octava, atravesando por debajo de una gran escalera de agua longitudinal repartida en tramos a niveles diferentes.

El conjunto se organiza en cuatro crujías en torno a un patio cuadrado con una galería ancha a su alrededor. En general, se usaron materiales cerámicos para calificar los muros y bóvedas internos y externos de la casa.

La Casa Privada es una réplica de la Casa de Huéspedes de Cartagena. La obra de arquitectura fue diseñada por Rogelio Salmona, y, además adquirida por el Banco Central Hipotecario en 1993. Fue comprada por el gobierno de César Gaviria y en 1999 durante la presidencia de Andrés Pastrana se destinó a los vice por lo que el primero en habitarla fue Gustavo Bell y luego el turno para Francisco Santos quien estuvo durante lo dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez en la residencia.

Planos casa vicepresidencial, Bogotá. Foto: Fundación Rogelio Salmona

Casa de Huéspedes Ilustres

En Cartagena, ciudad declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural y Arquitectónico de la Humanidad, en 1978 se planteó a Rogelio Salmona la idea de diseñar una casa para alojar a los invitados de la Presidencia de la República. El proyecto de la Casa del Fuerte del Manzanillo, conocida también como Casa de Huéspedes Ilustres, fue desarrollado y finalizado en el año de 1981.

Ganadora del Premio Nacional de Arquitectura en 1985 se instaló sobre los terrenos de la Academia Naval de la Armado Colombiana, en dirección noroeste en la península de Manzanillo, que emerge desde el fondo de la bahía de Cartagena.

Casa de los Huéspedes de Colombia. Foto: Fundación Rogelio Salmona

Salmona eligió el lugar por su localización, paisaje, vegetación natural y en especial por la presencia de las ruinas fortificadas del viejo almacén de provisiones con 117 metros cuadrados, los cuales se confían al arquitecto Germán Téllez. Entre Téllez y Salmona establecieron las relaciones espaciales y volumétricas justas entre la nueva casa y el antiguo fuerte.

Por parte del Salmona utilizó referencias históricas (arquitecturas prehispánicas, hispano-moriscas). El trazado de la casa se basa en un sistema de ejes de circulación y patios, cada uno de ellos dotado de un carácter especial. La disposición funcional es sencilla y responde a las demandas de una vivienda que puede alojar muchas personas al mismo tiempo, sin perder el carácter y la escala doméstica de los espacios.

Los materiales utilizados en la obra son principalmente ladrillo, roca coralina, teja, concreto y maderas duras. Los elementos naturales también juegan un papel importante como materiales constructivos del espacio y cada uno de los patios fue bautizado con una característica natural que lo define.

Por ejemplo, el patio de la entrada que se desprende de la Plaza de Armas y marca la dirección diagonal hacia el acceso principal; el patio del árbol de caucho accesible desde sus cuatro esquinas acoge en dos de sus costados 13 habitaciones en forma lineal hacia los corredores a manera de claustros medievales; el patio del roble morado que alberga el despacho presidencial; el patio del agua, el patio de los helechos, el patio de los buganvilias y el patio de la fuente, vecino al apartamento presidencial.

Casa de los Huéspedes de Colombia. Foto: Fundación Rogelio Salmona

