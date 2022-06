Polémica por arbitraje para la fecha 6 de los cuadrangulares

Designaciones arbitrales de la Dimayor para la fecha 6 de la Liga BetPlay I 2022

Los próximos 15 y 16 de junio se jugarán los partidos de la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I 2022.

Las ternas arbitrales y los equipos VAR que se encargarán de cada uno de los cuatro encuentros en la última jornada. Primero se enfrentarán a las 6:00 p. m., Atlético Bucaramanga vs. Millonarios F. C., y a las 8:15 p. m. harán lo propio Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla el miércoles 15 de junio.

Al día siguiente, Deportes Tolima recibirá a Envigado F. C., mientras al mismo tiempo La Equidad acoge a Deportivo Independiente Medellín (DIM) sobre las 7:30 p. m.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán cada uno de estos juegos previos a las dos finales del primer semestre que darán el primer cupo a la Copa Conmebol Libertadores 2023.

Así fueron las designaciones de los cuatro partidos de la semana antes del domingo 19 de junio, día de elecciones presidenciales en Colombia en la segunda vuelta electoral para el período 2022 - 2026:

Partido 1:

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios F. C.

CENTRAL LUIS MATOREL – BOLÍVAR

Asistente Nro. 1: JAVIER PATIÑO – META

Asistente Nro. 2: JOHN REYES – ANTIOQUIA

Cuarto Árbitro: JORGE DUARTE – SANTANDER

VAR: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA

AVAR: DIEGO RUIZ – META

Observador VAR: LUZ MILA GONZÁLEZ – FEDERACIÓN

Partido 2:

Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

CENTRAL ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Asistente Nro. 2: JOHN LEÓN – CALDAS

Cuarto Árbitro: WÍLMAR ROLDÁN – ANTIOQUIA

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: LUIS TRUJILLO – VALLE

Observador VAR: ADRIÁN VÉLEZ – FEDERACIÓN

Partido 3:

La Equidad vs. DIM

CENTRAL CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro. 1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro. 2: LUIS NAVARRO – VALLE

Cuarto Árbitro: HÉIDER CASTRO – BOGOTÁ

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: LUIS DELGADO – VALLE

Observador VAR: HENRY SICACHA – FEDERACIÓN

Partido 4:

Deportes Tolima vs. Envigado F. C.

CENTRAL NICOLÁS GALLO – CALDAS

Asistente Nro. 1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro. 2: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS

Cuarto Árbitro: JAVIER MOTTA – CUNDINAMARCA

AVAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: FERNEY TRUJILLO – CASANARE

Observador VAR: GUILLERMO BERMEO – FEDERACIÓN

Tras conocer estas designaciones para el arbitraje, el entrenador de Junior de Barranquilla, Juan Cruz Real, habló en la conferencia de prensa previa a la visita contra Atlético Nacional y tocó el asunto criticando que muchas veces los colegiados sienten la presión de la localía al tomar decisiones sobre el terreno de juego y con las hinchadas en cuestión:

Esperamos que el VAR funcione como debe ser, que los árbitros no sientan la presión de la localía. Queremos que al terminar el partido, podamos hablar solamente de fútbol y no de árbitros

Cuando Junior visitó el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, Juan Cruz Real declaró que el arbitraje de Jhon Alexánder Ospina fue bastante cuestionable tras perdonar varias tarjetas rojas que pudieron dejar al club con otro jugador menos en la primera parte.

El viernes 10 de junio, dos días después de ese enfrentamiento ante Millonarios, y de la explosión de Juan Cruz Real en la rueda de prensa, el argentino volvió a hablar sobre el arbitraje en Colombia en conferencia de prensa:

Espero que en los dos partidos que quedan no volver a hablar de los árbitros. A nosotros el partido de Millonarios que perdimos sobre la hora nos dejó a un jugador por un mes por fuera y aún sigue pagando consecuencias, que es Fabián Ángel. Ese día había VAR y no lo expulsaron al agresor y nosotros ahí no dijimos nada. Me preocupa eso

Creo que fuimos perjudicados. Pudo haber cambiado drásticamente el partido por el omento en el que fue la expulsión. Nosotros tenemos árbitros que aún ganando y perdiendo han pitado bien. Wílmar Roldán nos ha pitado y hemos ganado y perdido. En este tipo de partidos hay que tener cuidado de a quien se pone

