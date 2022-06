Michael Ortega y su salida del Cali: incumplimiento en los pagos y una mala relación con Rafael Dudamel

CALI - COLOMBIA, 17-04-2022: Brayan Vera del América disputa el balón con Michael Ortega del Cali durante partido entre América de Cali y Deportivo Cali por la fecha 16 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Brayan Vera of America fights the ball with Michael Ortega of Cali during match between America de Cali and Deportivo Cali for the date 16 as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

La temporada del Deportivo Cali en el primer semestre fue la peor en muchos años, pese a haber sido campeón en el torneo inmediatamente anterior. Como parte del replanteamiento para el segundo semestre, el equipo vallecaucano anunció su primera salida, la de Michael Ortega quien dio unas fuertes declaraciones que involucraban tanto a los dirigentes como el cuerpo técnico.

En diálogo con la Banda Deportiva, programa radial de la ciudad de Cali, el volante que en 30 partidos marcó un gol y dio una asistencia aseguró que por parte del cuerpo técnico liderado por Rafael Dudamel hizo falta respaldo a su trabajo:

“Minutos, confianza, fui muy poco partidos de titular, jugaba los últimos 10 o 5 minutos, eso no es un secreto; la veces que entraba lo hacía bien, contra Unión Magdalena fue un partido muy importante para nosotros y el cuerpo técnico, entré, creo que hice las cosas bien y ahí duraba 1 o 2 partidos sin jugar. Faltó ese respaldo del cuerpo técnico hacia mí”.

Ortega aseguró que en ocasiones intentó reunirse con el entrenador para conocer los motivos de su ausencia en la nómina titular, sin encontrar respuesta:

“Tuvimos varios acercamientos con eso, creo que fue algo mal que uno hace, porque uno a veces no debe preguntar por qué juega o no, pero pasaban cosas como que te entrenabas bien, de que eras un ejemplo porque eras profesional, pero uno como jugador siempre quiere jugar desde el inicio, pero hubo problemas al final personales. Solamente fue con Rafa, que me sorprendió mucho”.

Michael Ortega fue consultado sobre los resultados en la presente temporada del equipo, a lo cual no haya respuestas. Sin embargo, apuntó contra las directivos al no ser pagados los premios por el título del 2021 a final de año:

“Hay muchas cosas que están pasando, es imposible que después de seis meses no han pagado el título del campeonato, son cosas que tienen que pasar y no es por plata”.

Por último, el jugador atlánticense que se formó en la cantera del Deportivo Cali hablo sobre su amor por la institución y como se ganó un cupo en la nómina del equipo campeón:

“Me voy con un sentido de pertenencia de lo que soy y lo que di por la institución, por eso los directivos conmigo están bien, porque vieron el día a día mío. Estuve seis meses sin cobrarle un solo centavo, entrenándome y colocándome a punto, después estuve 6 meses más que te puedo decir que el utilero ganaba más que yo y nunca les puse problema por eso y así fui campeón”.

La despedida de Michael Ortega del Deportivo Cali

“Llego el momento, me despido sin saber como pagarles todo el cariño, apoyo y respeto que me hicieron sentir al regresar al equipo de ‘mis amores’, el Deportivo Cali. Es el club que me vio nacer como jugador profesional, primero en el Pascual Guerrero y hoy, en Palmaseca.

Me voy con la cabeza en alto porque siento que cumplí con mi objetivo de salir CAMPEON con el ‘Súper Depor’, con ‘El Glorioso’, con este “verde azucarero” que siempre llevaré dentro de mi corazón.

En el Deportivo Cali crecí y seguiré creciendo, no solamente como jugador sino como persona y pude brindarles lo que mejor se hacer en la vida: jugar fútbol. ‘Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, esa ha sido la historia de mi vida y en estos momentos, toca continuar….

Quiero darle gracias al patrimonio más importante que tiene el equipo que es su hinchada, a los directivos, departamento médico, a mis compañeros, a mi familia, amigos, y a todas las personas que siempre estuvieron conmigo en los momentos buenos, y en los no tan buenos.

Partiré con la convicción de haber hecho bien las cosas y haber dado lo mejor de mí, como el ‘buen hijo’ que sale de su hogar, mi hogar, el Deportivo Cali. Espero que sea solo un “hasta luego”, para mí es una despedida con sabor agridulce, me voy con el firme propósito de llevar todo mi profesionalismo e integridad deportiva a otra parte”.

SEGUIR LEYENDO: