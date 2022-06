El futbolista que llevarían a Al-Rayyan y con el que buscarían retener a James Rodríguez

James Rodríguez durante un partido con el Al-Rayyan de Catar (2021-22). Foto: Al-Rayyan

Cada semana surge algo nuevo respecto al futuro de James Rodríguez. Que se queda en Catar, que se va para Estados Unidos, que lo están viendo de Inglaterra, que regresaría a Colombia. Pero cada noticia que surge solo extiende los rumores a su alrededor.

El colombiano no es el mismo jugador que era hace unos años. Su valor en el mercado se ha disminuido y su fútbol no es el que era cuando jugaba en la elite europea. Es allí donde, precisamente, el colombiano quiere volver a estar, pero hasta el momento no hay información certera sobre algún club interesado en contar con sus servicios. La opción más cercana apunta a que deberá jugar otra temporada más en el equipo catarí y, probablemente, cumplir con los dos años de contrato que le quedan.

Al Rayyan, dirigido por el chileno Nicolás Córdova, estaría interesado en un futbolista que podría conseguir que el colombiano se quede en el equipo y se encuentre a gusto. Se trata del exjugador de Barcelona y Juventus, Arturo Vidal. El volante chileno estaría viendo sus últimos días como jugador activo del Inter de Milán, club con el que recientemente consiguió el subcampeonato de la liga italiana, pues su contrato vence en junio de 2022 y hasta el momento no ha habido conversación alguna por parte de los directivos para renovar.

El DT del conjunto de Doha le habría informado a los directivos del club su interés en el chileno y ellos ya habrían estimado la cantidad de dinero que será necesaria para su fichaje y estarían dispuestos a pagarle 6 millones de dólares anuales al mediocampista, un salario muy similar al que percibe en su equipo actual.

Soccer Football - Serie A - Inter Milan v Empoli - San Siro, Milan, Italy - May 6, 2022 Inter Milan's Arturo Vidal celebrates their fourth goal scored by Alexis Sanchez REUTERS/Daniele Mascolo

La operación parecería sencilla, pero hay algunos factores que se le oponen. Vidal todavía es un jugador competitivo para el fútbol europeo y cualquier club estaría contento de tenerlo en sus filas. Además, el chileno ha manifestado su deseo de volver al fútbol de Sur América y recientemente se le ha vinculado con el Flamengo de Brasil. Salvo por su amistad con el colombiano, no encontraría mayor incentivo en la liga catarí. Aunque el dinero es siempre un gran estímulo y más a su edad.

Lo cierto es que, así como James, el mediocampista de la selección de Chile está buscando un nuevo equipo. El Tottenham Hostspur, conjunto dirigido por Antonio Conte, también habría preguntado por el jugador. Cualquier club interesado tendría que pagar una cláusula de 4 millones de dólares, si se hace la operación antes de que el jugador quede libre.

Arturo Vidal ha jugado 71 partidos con la camiseta de Inter desde que llegó al equipo, en la temporada 2020/21. Ha anotado 4 goles y registra 5 asistencias. Ha conseguido tres títulos: un Scudetto, una Copa y una Supercopa de Italia. Actualmente, es uno de los primeros 20 jugadores más valiosos de su equipo y la selección chilena. Su ficha está cotizada alrededor de los 2,50 millones de euros.

Su mejor momento fue cuando vistió la camiseta de Juventus, entre 2011 y 2015. Llegó a valer 45,00 millones de euros en ese tiempo y se consolidó como uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo. Luego llegó al equipo alemán y allí compartió equipo con James Rodríguez.

Así pues, aunque no se conocen cifras oficiales, Al Rayyan buscaría fichar al chileno para la próxima temporada y así posibilitar su reencuentro con el colombiano, por quien el club asiático pagó cerca de 9 millones de dólares. Actualmente, el exjugador de Real Madrid gana alrededor de US$ 1 millón mensuales.

