Propusieron a un muerto como técnico de la Selección Colombia

La búsqueda de director técnico en la Selección Colombia ha traído consigo diferentes polémicas, pues tras la salida de Reinaldo Rueda de elenco nacional, la mirada se ha posado sobre distintas opciones que puedan ser positivas para el elenco nacional. Ante toda esta situación, los programas de debate deportivo tratan de encontrar posibilidades para el comandar a los cafeteros, no obstante, en los últimos días se vivió una bochornosa situación, cuando en un espacio de televisión se realizó una propuesta bastante particular para dirigir a selección, ya que sonó el nombre de un entrenador argentino que ya había fallecido hace un tiempo.

Todo sucedió cuando en el programa deportivo Saque Largo de Win Sports, surgió el tema de la Selección Colombia, el candente debate trajo a colación diferentes nombres, la mayoría extranjeros. Todos los panelistas expusieron sus ideas y trataron de hallar un modelo que fuese adecuado para el estilo de jugadores que tiene el equipo nacional, si bien, no todos los nombres gustaban, los nombres iban y venían, hasta que exjugador Julián ‘Matador’ Téllez realizó una insólita sugerencia, pues pidió al argentino Alejandro Sabella al combinado patrio, algunos no percataron el lapsus, no obstante, es importante tener en cuenta que ‘Pachorra’ murió en 2020.

El ‘Matador’ mencionó: “Alejandro Sabella podría ser una posibilidad”, aunque la afirmación pasó desapercibida al principio, Téllez lo repitió, cuando sus compañeros escucharon esto quedaron atónitos y sus caras demostraron la consternación, ante esto, el periodista Carlos Alemán aclaró: “no, Alejandro Sabella ya no está con nosotros”. Eduardo Luis se mostró incrédulo ante la afirmación del exjugador del América de Cali, el salvavidas lo lanzo Guillo Arango, pues destacó Sabella hubiese sido una muy buena opción hace varios años.

El error sucedió en vivo durante un programa de análisis deportivo

Las palabras de Téllez han dado de que hablar en todo el mundo, pues esta polémica situación ha causado consternación en territorio argentino, lugar de donde es oriundo el extinto estratega. Las redes sociales no perdonaron el impase y resaltaron detalladamente lo sucedido, ya que tanto en Colombia como en Argentino, la postura del ‘Matador’ fue cuestionada. A pesar que intentó resarcir su error, la oleada de criticas y burlas no se hicieron esperar.

Sabella murió el 8 de diciembre del 2020, distintas afectaciones en su salud fueron condicionando su estilo de vida hasta que tuvo que se internado en un centro médico de Buenos Aires por una descompensación. Su ingreso al hospital se dio el mismo día en que falleció Diego Armando Maradona. El entrenador argentino intentó batallar fuertemente contra las condiciones que lo flagelaban hasta el día de su fallecimiento, el parte arrojó: “miocardiopatía dilatada secundaria enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de larga data”.

‘Pachorra’ un ícono en el fútbol gaucho

Sus inicios fueron aplaudidos, pero su ascenso hacia las categorías mayores traían consigo una importante responsabilidad. Alejandro Sabella desarrollaba su fútbol en el medio campo e incluso, en su momento llegó a ser titulado como un “10 clásico”, el típico jugador creativo e no deslumbraba por sus corridas pero si, por su amable técnica. En su época como entrenador empezó a escalar de manera lenta mientras se ganaba el respeto del gremio futbolero argentino, como hazañas destacadas arribó a Estudiantes de La Plata en 2009, en su primera temporada con el ‘Pincharrata’ consiguió el título de la apertura y clasificó a Libertadores, haciéndose con el título de igual manera. En argentina es amado por lo logrado en 2014, pues estuvo a nada de salir campeón del mundo, luego de caer en la final ante Alemania.

