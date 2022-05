FCF desmiente interés en Ricardo Gareca: “Es especulación”

Ricardo Gareca tuvo a Alberto Rodríguez como titular indiscutible en la defensa de Perú. | Foto: EFE

Curiosidad despertó el saber quién será el sucesor de Reinaldo Rueda Rivera y Héctor Cárdenas en la dirección técnica de la selección Colombia, luego del anuncio del programa el VBar de Caracol Radio que informaba sobre la llegada del técnico argentino Ricardo El Tigre Gareca como próxima contratación de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Después de que surgieron los rumores de que Ricardo Gareca sería la siguiente contratación de la FCF, el diario El Colombiano de Medellín contrastó la información contactando al presidente Ramón Jesurún, quien desmintió la noticia y aseguró que solo informarán oficialmente en la página web de la Fedefútbol:

Cuando se nombre el técnico de la selección se hará en formato y boletín oficial de la federación, mientras tanto todo será especulación

En una entrevista con el rotativo antioqueño, Jesurún también aseguró que es crucial tomar una decisión con cabeza fría para asignar a alguien en el cargo:

Es importante que esa vacante se llene en el menor tiempo posible, pero que eso no nos obligue a salir con cualquier nombre. Tenemos poco tiempo antes de empezar a competir en 2023. Lo importante es hacer un estudio serio y juicioso, y encontrar a la persona que consideremos la ideal para este nuevo periplo.

Por otra parte, en la Federación Peruana de Fútbol ratificaron en el cargo a Ricardo Gareca, quien dirigirá a Perú en el repechaje internacional contra el mejor clasificado de la confederación asiática (AFC), de cara a la clasificación a Catar 2022.

Carlos Salinas, director del diario Líbero de Perú, dio a conocer que hasta el momento no habrá mayor pronunciamiento de los directivos de la federación inca, que potencialmente podrá enfrentar en la fase de grupos de la cita orbital a Francia, Dinamarca y Túnez.

Cabe recordar que el pasado 6 de abril durante una entrevista realizada por la Agencia Peruana de Noticias, Andina, El Tigre dijo que no estaba recibiendo ninguna propuesta:

El repechaje es lo único en lo que tengo la cabeza. No me proyecto a nada más, no porque no me encuentre conforme y adaptado a Perú, es un país donde creemos que podemos desarrollar y seguir acentuando más el trabajo, lo que me interesa es la posibilidad de ganar el repechaje para ir al Mundial de Catar, se necesita estar enfocado, una vez que termine todo, hay que ver en qué situación estamos y pueda pensar para un futuro

El argentino, que en el pasado ha dirigido a Independiente Santa Fe y América de Cali en Colombia, no está oficialmente dentro de la baraja de candidatos para ocupar el cargo de seleccionador en el colectivo cafetero de cara a la clasificación a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Según adelantó el VBar de Caracol Radio, la llegada a Colombia de Gareca dependería de lo que pase con Perú y si clasifica o no al mundial en territorio asiático. Sin embargo, este adelanto radial no fue posible de constatar, más allá de que el argentino sea o no oficializado como nueva contratación cafetera.

SEGUIR LEYENDO: