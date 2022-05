Sergio Fajardo asegura que hay una campaña sistemática para sacarlo de la vida política

REUTERS/Luisa Gonzalez

La senadora electa por el Pacto Histórico, Isabel Zuleta, ha estado en medio de la polémica desde hace días debido a la divulgación de un video en el que, entre otras cosas, aseguraba que tenía información trascendental que involucraba al candidato a la presidencia de Colombia Federico Gutiérrez en temas irregulares, y que Sergio Fajardo ya se había ‘quemado’ para ocupar aquel cargo, refiriéndose a que ya no tenía posibilidad de ser elegido para ocupar la jefatura del Estado por falta de apoyo ciudadano. Fajardo, en horas recientes, se refirió al tema en una entrevista con RCN Mundo y destacó que son claras las intenciones de algunos de sus colegas para intentar apartarlo del sector político del país.

“Yo tengo claro desde hace mucho rato que ha habido una campaña sistemática para sacarme a mí de la vida política, de lo público, de todos los sectores mencionados allí (...) yo me he puesto en esa reflexión y digo: voy a ser presidente de Colombia, yo quiero ser presidente de Colombia. La discusión hoy pública y política, el comportamiento de muchas de las personas en este mundo de lo público, es el comportamiento que yo creo que no necesita Colombia”, manifestó ante ese informativo.

“Yo soy un profesor, yo voy a ser un presidente, yo tengo que dar ejemplo. Nosotros a Colombia la tenemos que sacar de este rumbo donde la agresión y el insulto es lo que predomina, entonces lo que yo digo es que hay que pensar dos veces por quién se va a votar, hay que pensar acerca de qué personas líderes nosotros queremos en nuestro país (...) yo quiero ser el presidente de Colombia, un presidente profesor que siempre está educando con el ejemplo”, añadió en su charla con ese medio de comunicación.

Isabel Zuleta es la directora del movimiento Ríos Vivos y pertenece al Movimiento por el Agua y la Vida. Se unió al movimiento de la Colombia Humana en el 2021, lo que hizo que hiciera parte de la mutación a la coalición política del Pacto Histórico. Fue seleccionada como senadora en las elecciones legislativas de 2022 gracias al apoyo ciudadano que consiguió.

La senadora Isabel Zuleta explica la frase de su polémico video. Captura de pantalla

“Yo voy a salir hablando de Fico, con todo lo que tenemos guardado de Fico. Necesitamos que ustedes estén pendientes de la estrategia para que la repliquen (...) Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace nada. Fico fue para todos una sorpresa y nosotros decíamos ‘ya a Fajardo lo quemamos’ y fue una tarea dura hasta la Procuraduría y Contraloría para demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia”, declaro Zuleta en el video que rondó las redes sociales y que tanta indignación generó en diferentes sectores del ambiente político del país.

En su defensa, y ante los comentarios que surgieron por sus palabras, la senadora entregó más detalles de lo que para ella significa la expresión ‘quemar’. Ante la polémica, Zuleta publicó un video en sus redes sociales explicando a qué se refería con sus palabras.

“Cuando hago referencia a la expresión ‘quemar’ quiero decir ‘a decir la verdad’. Así lo entendemos en el territorio (...) Hemos dicho la verdad sobre Sergio Fajardo (...) A Federico Gutiérrez y todos los uribistas detrás de esa campaña tengo para decirles que por supuesto mi equipo y yo estamos preparando toda la información que tenemos que decir de usted porque usted no debe ser presidente de Colombia. No crean que vamos a dejar que este país tenga una persona que tenga tanto daño”, añadió.

Ante las declaraciones de Zuleta, Sergio Fajardo aseguró que lo que había en su contra era una campaña de desprestigio. Dijo que a él y a su campaña se les han puestos obstáculos porque, para los demás, son un ‘estorbo’, “Una amenaza para quienes se oponen al cambio y a la lucha contra la corrupción”.

“Hoy puedo afirmar que no lograron su objetivo y seguimos firmes en la lucha, con nuestras convicciones intactas, pero sin duda estos ataques sistemáticos y organizados hicieron dudar a muchos colombianos y llevaron a que ciudadanos que nos acompañaran hace cuatro años se fueran hacia otras candidaturas, impactados por el efecto negativo de esa campaña en mi contra”, puntualizó.





