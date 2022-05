Duelo de colombianos en el fútbol inglés: Watford, de Cucho Hernández, enfrenta al Everton de Yerry Mina

Soccer Football - FA Cup Third Round - Leicester City v Watford - King Power Stadium, Leicester, Britain - January 8, 2022 Watford's Cucho Hernandez during the warm up before the match REUTERS/Hannah Mckay

Para el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, estos podrían ser sus últimos días como jugador activo del Watford. Tras confirmarse el descenso del equipo a la segunda división del fútbol inglés, el colombiano le habría pedido a los dirigentes que le permitan salir en préstamo a otro club en cuanto se recupere de su lesión, que lo ha dejado por fuera de los últimos compromisos que su equipo ha enfrentado en la actual edición de la Premier League.

Hernández tiene contrato hasta junio de 2024 y está valorizado en 9,00 millones de euros. Es, según el portal Transfermarkt, el cuarto jugador más valioso de su plantilla y se encuentra en la posición número 20, entre los jugadores colombianos que militan en el fútbol internacional. En lo que va de la temporada, ha participado de 27 partidos, sumando todas las competiciones, y ha aportado con 5 goles y 3 asistencias. Hasta su lesión, era uno de los jugadores de mayor rendimiento en el Watford.

El 9 de abril, frente a Leeds, el equipo cayó por 3 - 0 y el colombiano salió al minuto 39′, tras sufrir dolencias en una de sus piernas. Se confirmó después que el delantero había sufrido una lesión en el tendón de la corva. El DT Roy Hodgson lamentó lo ocurrido y señaló que la recuperación del jugador tomará un tiempo considerable. Además hizo un comentario que quedó en el aire y podría dar luces sobre el futuro inmediato de Hernández al interior del club. “No es un jugador que esperaría volver a ver esta temporada”, dijo, refiriéndose a la lesión, pero varios medios se apoyaron en eso para hablar sobre una posible cesión del futbolista en otro equipo.

Para el día de hoy, sin el colombiano y las bajas de varios de sus jugadores, Watford, con 22 puntos, enfrentará a Everton, el equipo dirigido por Frank Lampard que intenta alejarse de la zona de descenso. Entre los toffes es novedad el también colombiano Yerry Mina, que ha recaído en una lesión de pantorrilla. No es algo de gravedad, pero no le permitirá estar presente ante los alces y probablemente no regrese sino hasta el día 19 de este mes, cuando el equipo se enfrente a Crystal Palace. Sin embargo, para Lampard, así como el Cucho Hernández, el jugador habría visto su último juego con los toffes en esta temporada. “Probablemente sea el último partido de la temporada, del que él habría hecho parte”, añadió el DT.

Soccer - Premier League - Leicester City v Everton - King Power Stadium, Leicester, Britain - May 8, 2022 Everton's Yerry Mina receives medical attention after sustaining an injury REUTERS/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Los toffes vienen de ganarle por 1 - 2 a Leicester City en la más reciente fecha del torneo liguero y ya suman 35 puntos, ocupando la casilla número 16 de la tabla de posiciones. El equipo de Mina ha venido de menos a más, superando una racha de tres partidos sin ganar, y tienen como único objetivo para los juegos restantes salvar la categoría y sumar la mayor cantidad posible de puntos.

En sus últimos cinco encuentros, Everton ha conseguido tres victorias, un empate y dos derrotas, anotando en tres de estos juegos. Para el partido de hoy, los toffes no podrán contar, además de Yerry Mina, con Nathan Pattersson, Donny van de Beek, Víctor Mykolenko y Andros Townsend, ausentes por lesión.

Ambos equipos se han enfrentado ya en casa de Watford y las estadísticas más recientes favorecen al conjunto local con tres victorias, tres derrotas y un empate. El último juego que enfrentó a las dos escuadras se dio en octubre de 2021 y Watford se impuso como visitante por 2 - 5.

El partido dará inicio a la 1:45 p.m. (hora colombiana) y podrá verse a través de Star +.





