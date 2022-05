El futbolista colombiano Luis Sinisterra se va de Países Bajos, esto es lo que se sabe tras la decisión de su salida

Soccer Football - Europa Conference League - Round of 16 First Leg - Partizan Belgrade v Feyenoord - Partizan Stadium, Belgrade, Serbia - March 10, 2022 Feyenoord's Luis Sinisterra celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Novak Djurovic

A tan solo unos días de enfrentar a AS Roma, por la final de la UEFA Conference League , Feyenoord marcha tercero en la tabla de posiciones de la Eredivisie y este miércoles se enfrenta a Go Ahead Eagles, que se ubica en la casilla número once, con 36 puntos. El equipo en el que milita el colombiano Luis Sinisterra deberá ganar hoy para evitar que PSV y Ajax se sigan alejando en su camino hacia la punta. Hoy, los de Rotterdam tienen 68 puntos, a 7 del segundo puesto, y deberán ganar los compromisos restantes de liga para asegurar su clasificación a competición europea, de cara a la próxima temporada.

El equipo está concentrado en sus objetivos, pero una noticia parece tener inquietos a aficionados y directivos. Todo indica que el jugador colombiano, hoy por hoy uno de los hombres más importantes del plantel, saldría del equipo al finalizar la actual campaña. Sinisterra ha estado en el radar de varios clubes europeos debido a sus excelentes actuaciones con Feyenoord, tanto en el torneo local como en la Conference League.

Con apenas 22 años, el extremo colombiano es, según el portal Transfermarkt, uno de los 10 jugadores más valiosos del fútbol holandés y el de mayor valor al interior de su equipo. Ocupa, además, el puesto número 7 entre los futbolistas cafeteros que juegan en el fútbol internacional. Con Feyenoord, desde su llegada en 2018, ha disputado 107 juegos, anotando 35 goles y asistiendo en 23 ocasiones. En lo que va de la temporada actual, Sinisterra ha jugado 47 partidos, sumando todas las competiciones, y registra 23 goles y 13 asistencias.

Luis Sinisterra es el máximo goleador colombiano en las ligas europeas. Foto: Twitter @Sinisterra29

Estos números son los que han despertado el interés de clubes en la Ligue 1, la Serie A y la Premier League. Todo indica que el jugador se iría de la liga holandesa en el próximo mercado de fichajes. Hoy, está cotizado en 18,00 millones de euros, pero de conseguir el título ante el equipo dirigido por José Mourinho y lograr la clasificación a torneo europeo en la liga, su valor vería un incremento y podría ser vendido alrededor de los 20,00 y 25,00 millones de euros.

Varios medios europeos han señalado que el colombiano podría ir a parar a clubes de la talla del Arsenal o Napoli , y ante la reciente noticia de que el club holandés vería con buenos ojos su salida, en términos económicos, Feyenoord ha iniciado la búsqueda de jugadores que puedan relevarlo. Uno de los nombres que tienen en el radar es el del extremo izquierdo Tokmac Chol Nguen, que milita en fútbol húngaro. El atacante noruego, de origen keniata, es un jugador con gran proyección y podría ajustarse a lo que quiere Feyenoord para la próxima temporada.

El futbolista noruego es el nombre que más interesa a Feyenoord para reemplazar a Luis Sinisterra (Fotografía, Infostart).

Con 28 años, Nguen es internacional con la selección de Noruega y está avaluado alrededor de los 2.2 millones de euros. Su contrato vence el 30 de junio y Feyenoord podría llevárselo sin pagar un solo centavo, lo cual les vendría muy bien, pues podrían invertir el dinero que deje la venta de Sinisterra en jugadores que puedan reforzar otras posiciones en la plantilla.

Por lo pronto, Sinisterra y su representante tendrán que ver cuál es el destino que más le favorece al jugador, pero estas conversaciones darán inicio después de que Feyenoord culmine su participación en la presente edición de la Eredivisie y la Conference League. El extremo es el colombiano que más anotaciones ha conseguido en la temporada, superando los números de jugadores como Luis Díaz, hoy con Liverpool, Duván Zapata y Luis Muriel, ambos con el Atalanta de Bergamo.

El encuentro de Feyenoord programado para el día de hoy, que seguramente cuente con Sinisterra entre los titulares, dará inicio a la 1:00 p.m. (hora colombiana) y podrá verse a través de Star +.





