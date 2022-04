Twitter le verificó la cuenta a Ingrid Betancourt luego de que le suplantaran hasta la voz

Ingrid Betancourt alerta por cuenta falsa de Twitter: 'suplanta mi voz'. Foto: Colprensa.

En plena campaña electoral la candidata presidencial Ingrid Betancourt denunció que inescrupulosos crearon una cuenta de Twitter falsa en la que se hacen pasar por ella. Es más, hasta asegura que le suplantan no solo las publicaciones, sino también la voz.

De hecho, dice que quienes se robaron su identidad en Twitter utilizaron el mismo nombre de usuario (el @) y crearon reuniones en vivo en la red social, llamados Space; allí, al parecer, dieron opiniones en nombre de la aspirante del partido Verde Oxígeno para hacerla quedar mal.

“Reitero que la cuenta @IBetancourtCoi está usando de manera falsa mi nombre, hasta haciendo Spaces suplantando, literalmente, mi voz. Ninguna posición dada por esa cuenta es oficial y anunciamos acciones legales en contra de los responsables”, escribió Betancourt en su perfil real de Twitter.

Betancourt / Twitter

La controversia se suscitó luego de que en redes sociales se conocieran videos y capturas que evidencian que Betancourt estaba hablando con su público. Cuando ella se dio cuenta, evidenció que era una cuenta falsa que ya sumaba más de 11.000 seguidores.

Una vez la candidata inició con las labores de denunciar el perfil, que tenía la misma foto de perfil, de portada y hasta la misma biografía, los autores de ese perfil fake escribieron al lado del nombre que era una cuenta parodia.

Un space con una cuenta fake de Ingrid Betancourt jajaja , se pilló la vuelta la jefe de prensa u se armo 💩💩💩💩 pic.twitter.com/DCP9OgMjZK — Comando Lopez (@AlexisLpezLope1) April 22, 2022

Sin embargo, la también excongresista no descansó hasta que la junta directiva de Twitter le verificó su cuenta oficial, que termina en la letra L minúscula y no con I minúscula, que fue de lo que se valieron los tuiteros para suplantarla en la plataforma del pájaro azul.

Si usted tiene dudas, tenga en cuenta que el verdadero perfil de Ingrid Betancourt es el que aparece con el chulo azul de verificación y donde suma más de 45.000 seguidores.

El tema de la cuenta falsa de Betancourt causó aún más controversia luego de que la cantante Marbelle, a través de su cuenta de Twitter, haya decidido difundir una publicación realizada por la cuenta falsa; algo de lo que no se percató y en donde decía: “Teodora, siempre he esperado este momento en que pagues por tus delitos. Menos mal entre cielo y tierra no hay nada oculto y la verdad salió a la luz. No se negocia el dolor ajeno por votos. #GustavoRenuncie”.

Esto dijo la cantante colombiana en sus redes sociales

El comentario era una crítica directa contra la senadora electa del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, a quien han vinculado con ser alias Teodora, una presunta tráfuga de la extinta guerrilla de las FARC.

Las críticas y los comentarios no se hicieron esperar para la cantante conocida como la ‘reina de tecnocarrilera’, quien, mediante otras publicaciones, aseguró que ya sabía que no era una cuenta oficial, pero que le gustó mucho el mensaje, razón por la cual decidió compartirlo también en sus redes “Eso de Íngrid es una cuenta falsa”, manifestó un usuario a Marbelle, quien respondió, “Pero se ve lindo”.

En otro trino una persona le responde, “ay como Marbelle no sabiendo diferenciar entre una cuenta oficial y uno pago por uribismo, no puedes dejar de humillarte un día”, a lo que Marbelle responde, “obvio que es falsa, pero el tuit es espectacular”.

No hay que olvidar que, aunque eran falsos esos trinos de Betancourt contra Córdoba, en días atrás ha enviado duros comentarios contra ella. “Gustavo Petro ya pasó a la segunda vuelta. Él organizó muy bien ese cupo, lo organizó con maquinarias. Cuando habla de la corrupción yo me estremezco porque dentro de sus listas están personajes muy corruptos. (...) -En el petrismo- Están personajes sindicados de haber sido tramitadores del secuestro y esto hablando de Piedad Córdoba, que está bajo investigación de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Betancourt, aspirante por el Verde Oxígeno.

