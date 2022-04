Fabián Sanabria, acusado de abuso sexual a sus estudiantes, cree que el perdón social de Petro: “Es una propuesta ética”

Fabián Sanabria, investigado por presunto abuso sexual, defendió el ‘perdón social’ de Gustavo Petro. Fotos: Colprensa.

A la tormenta política que enfrenta el candidato presidencial Gustavo Petro por su propuesta de “perdón social” se suma otra arista -bastante polémica-: el apoyo de Fabián Sanabria, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, acusado de presunto abuso sexual a varios de sus estudiantes.

La defensa del también sociólogo quedó registrada en video, luego de que el exconcejal Hollman Morris, amigo cercano de Petro, lo invitara a su programa en el Tercer Canal, en el que intentó justificar la propuesta del aspirante del Pacto Histórico.

Para el académico, el perdón social de Petro no es una idea tan descabellada, como han señalado varios políticos desde diferentes sectores. Es más, Sanabria asegura que ese tipo de amnistía no se da a “la topa tolondra”. Esta fue su intervención:

“Es importantísimo que la teleaudiencia sepa que no es algo que se da a la topa tolondra; no hay una irresponsabilidad ética en la propuesta, porque presupone verdad (…) y por supuesto justicia”, dijo Fabián Sanabria en su diálogo con Morris.

En su intervención, que fue difundida ampliamente en redes sociales con mensajes de indignación, el presunto abusador justificó de alguna forma la idea de Petro, con la que se dice beneficiaría a varios presos condenados por corrupción, como los hermanos Iván y Samuel Moreno, protagonistas del llamado carrusel de contratación en Bogotá.

“Lo que vemos en Colombia, desgraciadamente, es que es una sociedad enferma (…) somos una sociedad que estamos en el ‘ojo por ojo y diente por diente’. Estamos en un mundo de señalamiento, a diestra y siniestra, arriba y abajo”, dijo el maestro universitario.

La persona que está respaldando filosóficamente la propuesta de Gustavo Petro del perdón social a los políticos corruptos es el profesor Fabián Sanabria investigado por acoso y abuso sexual de estudiantes.



Realmente indignante escuchar esto. pic.twitter.com/QitP7vrFw2 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 14, 2022

Posteriormente, Sanabria intentó hacer un símil entre una enfermedad intestinal y el perdón social que tiene al exalcalde de Bogotá en el ojo del huracán desde hace algunos días. “La sociedad no puede curar su flora intestinal si definitivamente no toma un poquito de avena y de fibra. La propuesta de un perdón social (…) es una propuesta ética, y por supuesto toma generaciones, toma décadas, pero hay que señalarla, hay que enrutarla (…) No es una irresponsabilidad inmediata”, respondió el profesor durante el programa de Hollman Morris, que se quemó en las pasadas elecciones legislativas cuando se disputó una curul en el Senado por el movimiento Fuerza Ciudadana.

Quién es Fabián Sanabria

En enero de 2022, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al docente universitario y le imputó el delito de acceso carnal violento agravado por la confianza.

De acuerdo con el ente acusador, la determinación se da como respuesta a la denuncia presentada el 23 de julio del año 2020 por la Comisión Feminista de Asuntos de Género del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, en la que da cuenta de diferentes denuncias de algunos profesores vinculados a dicha institución educativa. Por esa razón, se hizo necesario crear un grupo de trabajo dentro de la Unidad de Delitos Sexuales de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, con el fin de realizar un estudio y análisis minucioso por cada uno de los casos presentados.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado citó en su apartamento, ubicado en el sector Las Aguas del centro de Bogotá, a un joven quien estaba interesado en que se le recibiría la hoja de vida para conseguir trabajo, pero este se habría aprovechado de las dificultades económicas de su alumno y lo obligó, presuntamente, a tener sexo con él.

Las polémicas acusaciones contra el profesor causaron que en redes sociales cuestionaran con vehemencia a Petro, al punto que varios lo regañaron por recibir defensas de personajes polémicos somo Sanabria o, como se ha dicho en las últimas horas, de Marcos de Jesús Figueroa García, mejor conocido por “Marquitos Figueroa” o su alias de “El perrero de los malcriaos”, un narcotraficante, contrabandista, exparamilitar y sicario colombiano.

