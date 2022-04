Congresista electo por el partido Verde Oxígeno Daniel Carvalho afirmó que él y Humberto de la Calle están “maniatados” en la primera vuelta de las elecciones

El congresista Daniel Carvalho habló sobre la situación del partido político debido a las declaraciones de Íngrid Betancourt. Fotos: Colprensa / carvalho.com.co

Toda una polémica se generó luego de que se confirmara una reunión entre la candidata del partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Varios frentes políticos criticaron a la candidata presidencial, incluyendo a los dos congresistas de su partido político, si embargo ella respondió que “conversar no significa aliarse” y lo que está tratando de hacer es un gran pacto contra la corrupción.

“Conversar no significa aliarse. La polarización no nos deja avanzar. El centro debe unirse para convocar un gran pacto nacional contra la corrupción sin ideologías. Línea roja clara: excluidos gamonales y dueños de las maquinarias. Tú bienvenido”, afirmó la candidata presidencial en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Daniel Carvalho y Humberto de la Calle, los dos congresistas del partido Verde Oxígeno, a través de un comunicado rechazaron esta reunión con Álvaro Uribe Vélez, afirmando que, “resulta a todas luces incoherente buscar alianzas con partidos como el Centro Democrático. En este caso, además, somos enfáticos en decir que las ideas del expresidente Uribe contradicen a fondo nuestras convicciones y visión de país”.

Esto te puede interesar: Íngrid Betancourt celebró la decisión de la Corte Suprema de extraditar a alias Otoniel: “Es indispensable estar unidos”

Ante esto, ella respondió en su cuenta de Twiiter que, “sorprende que cuando quieren estar con Sergio no quieren ser del partido y cuando quieren neutralizar la estrategia del partido, ahora sí son de aquí. Estamos convocando a un gran pacto nacional contra la corrupción, ¿Dónde están ustedes?” y luego en una entrevista con Blu Radio dijo:_ “hay varias opciones, yo creo que en algún momento ellos deben penar en retirarse del partido, porque no confluyen con las decisiones y no veo cómo más se podría solucionar esto. Ellos ante el partido tienen unas obligaciones”.

Ahora, Daniel Carvalho, en una entrevista con El Espectador se refirió a lo sucedido con la candidata presidencial, señaló que Betancourt va a “pagar caro su incoherencia” debido a sus últimos pronunciamientos y acercamientos con algunos sectores políticos. Carvalho además aseguró que él y Humberto de la Calle están “maniatados” en la primera vuelta por una ley electoral.

“Ella habla de una estrategia de partido, pero en realidad solo hay una estrategia de ella sola. Yo con eso me siento bastante incómodo y un poco desilusionado porque, insisto, la voluntad mía y de muchos es construir el partido Verde Oxígeno”, afirmó para El Espectador el congresista del partido Verde Oxígeno.

También puedes leer: Álvaro Uribe confirmó acercamientos con Ingrid Betancourt para la primera vuelta presidencial

Otro de los señalamientos que realiza el congresista es que con la candidata presidencial “no ha habido ningún tipo de comunicación con nosotros. Yo pedí una cita con la doctora Ingrid Betancourt hace 10 días que estuve en Bogotá, pero no pude tenerla. Me atendió la directora del partido. Entonces, siento que ella no está jugando esto colectivamente, no está respetando el hecho de que ya tiene dos congresistas electos y ella sigue tomando las decisiones de manera unipersonal”.

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo y de acuerdo con Carvalho “mientras ella sea la candidata por Verde Oxígeno, Betancourt no nos puede dar libertad a Humberto y a mí. Por más que ella lo diga, no podemos apoyar a ningún otro candidato porque la ley electoral está por encima de las decisiones del partido. La libertad de la que ella ha hablado en medios realmente no existe, nosotros estamos maniatados porque tanto el doctor Humberto como yo habíamos entrado en esta candidatura dentro de la coalición, con el objetivo y compromiso de respaldar al ganador de la consulta. Pero, como no podemos hacerlo, digamos que estamos sin candidato”.

SIGUE LEYENDO: