ABC de las propuestas presidenciales en el tema pensional

Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico 'Fico' Gutiérrez; candidatos presidenciales Colombia 2022

Desde diversos sectores se han realizado pronunciamientos sobre las propuestas que han hecho los candidatos en sus campañas y debates sobre el futuro de las pensiones en el país. Además, algunos personajes y congresistas aprovechan la coyuntura para dar sus opiniones y proposiciones al respecto.

Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez recientemente publicó en su cuenta de Twitter un video donde dos jóvenes, dicen informar sobre la realidad de los fondos pensionales en Colombia

Propuestas de candidatos presidenciales sobre las pensiones en Colombia

Pero ¿qué es lo que realmente está en las propuestas de los candidatos?

Federico Gutierrez

En su página de internet, señala los siguientes puntos que afectan el sistema pensional:

· Conformaremos un sistema integral de protección a la vejez para que 3,5 millones de adultos mayores de 65 años que hoy no tienen pensión accedan a un ingreso mínimo vitalicio que nos permita eliminar la pobreza de los adultos mayores. Incluye: - Mejorar los programas Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos -BEPS, para articularlos con el sistema pensional. - Focalizar los subsidios en la población que verdaderamente los necesita.

También ha manifestado que no tiene intención de cambiar la edad pensional y que mantendría el régimen mixto actual, donde participan fondos privados y Colpensiones.

Gustavo Petro

Se pronunció oficialmente en un video de su canal de YouTube donde explicó:

“El sistema pensional colombiano no está entregando pensión. Mientras los actuales pensionados están pagados literalmente por el estado, en un 83% vía Colpensiones, las cotizaciones de los trabajadores actuales van en casi un 80% para los fondos privados, es decir, no pagan las pensiones.

¿Qué podemos hacer?, objetivo uno: todas las personas que cruzan la edad para pensionarse deben tener una pensión, es un derecho. Unos, por el tiempo trabajado y otros porque no habiendo cotizado, hoy no tienen pensión. Son 3 millones los que están en esta condición.

Lo que he propuesto (Objetivo 2), es un sistema que permita darle a estos 3 millones de personas, que hoy no tienen pensiones y son de la tercera edad, media pensión, y a los pensionados actuales pues su pensión de ley.

Cómo lo logramos con un sistema que ha propuesto el Banco Mundial, se originó en Holanda que se llama el sistema de pilares. ¿En qué consiste ese sistema? en que todos los que trabajamos hoy, cotizan a un primer pilar que es Colpensiones, hasta cuatro salarios mínimos de base de cotización. Para quienes ganen más de cuatro salarios mínimos, si quieren, libremente pueden cotizar en fondos privados de pensiones así se garantizaría un sistema de pensiones cien por ciento cubierto.

Ingrid Betancourt

Que se pronuncia oficialmente en medios de comunicación y que no cuenta con sitio web oficial, ha dicho que si se debe subir la edad pensional. Entregó un calculo donde muestra que por cada pensionado hay cuatro colombianos activos que lo mantienen, pero por la pirámide poblacional, para 2050 solo lo sostendrán 2 y en el año 2070 solo uno.

Las mujeres lograrían su jubilación a los 62 años y los hombres a los 65. Además, propone una reforma que impida que las personas puedan pasarse del régimen privado al público, según la candidata, no se pueden sostener las pensiones cuando hay gente que no logra su jubilación.

Rodolfo Hernández

Dentro de su programa de gobierno señala:

· Impulsar un consenso judicial para las decisiones sobre reconocimiento o cambio de beneficios del sistema pensional, de tal manera que todas las personas en iguales condiciones reciban los mismos beneficios. Esto ayudará a planear mejor el gasto público.

· Autorizar la devolución de saldos pequeños en BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) con la contrapartida o subsidio del Estado, cuando se haya demostrado un esfuerzo en ahorro por parte de la persona vinculada. Tal medida debe enlazarse con el programa Colombia Mayor, con el fin de asegurar un ingreso mínimo que evite a los beneficiados caer en la miseria que muchos adultos mayores viven hoy.

· Por ley, se otorgará una pensión a todos los adultos mayores, sin importar que hayan o no cumplido los requisitos hasta hoy vigentes, en la forma de una renta básica, además de un apoyo para cubrir temas de salud.

· Revisar la implementación de una carga impositiva a los pensionados privilegiados, como una medida que aplane la punta de la pirámide en que se ha convertido el sistema pensional colombiano, en el que unos muy pocos reciben pensiones muy altas, mientras la mayoría en la base percibe una remuneración pequeña.

· Reformar Colpensiones para permitirle la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados en generación de inversiones.

Sergio Fajardo

En su página oficial describe que necesario hacer una reforma pensional que busca: “una transición hacia una estructura pensional de pilares, que garantice una cobertura universal de los adultos y las adultas mayores.

El fin es asegurar un ingreso para la vejez a través de cotizaciones para quienes logran pensionarse, y para los que no pretende entregar $500.000 mensuales que se tomarán de sus impuestos.

El ahorro pensional no sería utilizado para financiar gastos corrientes. Se busca es aumentar la competencia de los fondos privados para así reducir las comisiones que cobran. Según le contó el candidato a La República, esto sería una propuesta responsable y sostenible que ayudaría a reducir las desigualdades del sistema pensional actual sin comprometer las pensiones futuras.

El sistema pensional actual según el Banco de La República es un “compuesto principalmente por dos regímenes alternativos, uno público de reparto, administrado por Colpensiones, y uno de ahorro individual, en donde hay varias administradoras privadas. Existen también unos regímenes especiales, algunos plenamente vigentes y otros en proceso gradual de desaparición”.

El régimen de pensiones privado de acuerdo con Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, funciona de la siguiente manera: “en el régimen de prima media se cogen las pensiones de todos los afiliados y no se invierten” (…) Hoy en día tenemos un programa que se llama Colombia Mayor, la gente en la práctica no está pudiendo cotizar, la propuesta es aumentarlo a 331.000 pesos, que es la línea de pobreza. Si tres de cada cuatro personas no se pensionan, devolvámoselos, pero que se premie el ahorro, esos se llaman Beps, hay que mejorarlos”

