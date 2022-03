Rodolfo Hernández finalmente consiguió el apoyo de Yeferson Cossio

Después de su encuentro en diciembre del año pasado, Yeferson finalmente apoyó a Hernández Foto: Twitter @ingrodolfohdez

A través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial, Rodolfo Hernández, afirmó que tiene el apoyo del influenciador, Yeferson Cossio, con la frase en la publicación “la protección de nuestras mascotas es la protección de la vida”.

Con esa imagen, el exalcalde de Bucaramanga confirmó el apoyo del influencer antioqueño, con el cual ya se había reunido el pasado 23 de diciembre de 2021 en Medellín, donde, según Hernández hablaron del reto para el 2022, en caso de que llegue a la casa de Nariño.

Cossio le abrió la puerta a negociar: “ahora, si ustedes me van a ayudar con mi fundación de perritos, o con la de niños, con la de ancianos, con la de habitantes de calle, con todas las cosas que yo quiero hacer. ¡Parce hágale!, firmamos un documento legal de que me van a ayudar y yo me siento, los escucho, les ayudo en su campaña, lo que quieran”.

De esta manera lo publicó el candidato presidencial en su cuenta de Twitter Foto: Twitter @ingrodolgohdez

Rodolfo mostró que no sólo se reunió con el influenciador, sino con toda la familia del artista antioqueño, entre esos su reconocida hermana, Cintia Cossio, conocida como una de las colombianas mejor pagadas en la plataforma para entretenimiento de adultos Only Fans.

Recordemos que el coqueteo de Hernández a Cossio, se inició tras la publicación de la declaración de renta que hizo el influenciador en redes sociales, en la cual reveló que le pagó a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) la estrambótica suma de más de 500 millones de pesos en impuestos, razón por la que estaba realizando todos los trámites necesarios para renunciar a la nacionalidad colombiana y trasladar todo su patrimonio a otro país.

“Mi nacionalidad, mis ingresos y mis empresas se van a partir de enero próximo para un país que no sea tan corrupto, tan dañado y no quiera quitársela toda. Qué pesar que un país tan hermoso, con tanta gente bonita y con tantas bondades, no se le vea el avance”, dio a conocer en su momento Cossio en su publicación.

Ante los fuertes reparos y molestias del influenciador, al parecer, el candidato Hernández quedó admirado y fue por ello que le hizo una invitación para que fuera parte de su grupo de trabajo con miras a la presidencia de Colombia, tema que no le gustó al antioqueño.

“Esta es mi respuesta a Rodolfo Hernández, a quien felicito por su movimiento. A mí me gustaría mucho creer lo que todos me dicen, combatir la corrupción, que nos unamos y todo ese tipo de cosas. Qué más quisiera yo, pero no soy un vendido”, expresó Cossio en aquel momento.

Rodolfo Hernández desmiente que reciba dinero para su campaña a la Presidencia

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, el exalcalde de Bucaramanga desmintió que personas externas a su campaña le estén inyectando fondos para llegar al poder. Además, reiteró que no le ha dado autorización a nadie de su familia para que recolecte dinero para los citados fines.

“Informo a todos los colombianos que no autorizo, ni estoy haciendo recolección de dinero para apoyar mi campaña a la Presidencia de la República. Ningún miembro de mi familia o cualquiera en calidad de parentesco tiene autorización de recolectar dinero a nombre del ingeniero Rodolfo”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Así mismo, aclaró que cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil avale su candidatura, que se dio mediante firmas, ahí sí aceptará fondos del Estado o de sus adeptos, a quienes llama “rodolfistas”.

“Para recibir el apoyo voluntario que los ‘rodolfistas’ quieran hacer, se comunicará a través de las redes oficiales”, añadió el candidato santandereano, a su vez que contó que cuando reciba dineros de terceros lo mediará él directamente o, a través de su equipo de campaña, por lo que nadie más podría interferir en esa línea.

Hernández finalizó su pronunciamiento pidiéndole a quienes conozcan que están pidiendo dinero en nombre de él y su campaña que denuncien y notifiquen.

