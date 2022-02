Video: el incidente que sufrió el hijo de Carolina Soto en la fiesta del bebé de Carolina Cruz

El bebé de Carolina Cruz celebró su primer año de vida y en la celebración estuvo el hijo de Carolina Soto quien se llevó un terrible pésimo de la fiesta

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebraron este 19 de enero el primer año de su hijo Salvador Palomeque Cruz. En vista de tal acontecimiento, la presentadora del matutino de Caracol Televisión comenzó el festejo con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram en el que, además, aseguró que “volvería a vivir cada segundo de este año fantástico a tu lado”.

Por su parte, Lincoln Palomeque también publicó un video en el que se le ve jugar junto a sus dos hijos.

“Hijo lindo te amo con mi vida, eres luz, eres magia, tu sonrisa que encanta, la forma como me miras me llena de vida, ver mis ojos en ti me llena de amor, gracias a Dios por ti, eres un guerrero y llegaste para para dejar huella! Feliz cumpleaños, te voy a cuidar siempre, Te amo”, escribió el actor.

En la celebración hicieron presencia varios allegados a la familia Palomeque Cruz, además, de algunos familiares y seres queridos de la modelo y empresaria, entre los que se encontraba su compañera de trabajo Carolina Soto, que llevó a su hijo a disfrutar del momento junto al bebé de la vallecaucana.

Como es costumbre, Soto arregló muy bien a su hijo mayor para que luciera muy bien presentado en el evento, quien utilizó una camiseta de fondo negro con el dibujo estampado de baby Yoda, un pantalón en color verde militar con bolsillos a sus lados tipo jogger, una chaqueta en color beige y tenis blancos.

La presentadora compartió la anécdota que vivió su hijo Valentino en el evento, en un divertido ‘reel’ en su cuenta de Instagram, donde supera los 3.2 millones de seguidores. La primera imagen es del hijo mayor de Soto sonriendo a la cámara como si fueran a capturar una foto suya y se le escucha decir a su mamá:

“Es un video, es un video no es una foto. ¿Te gustó el peinado que te hizo la mamá?”, a lo que Valentino responde con un tímido “sí”, y ella le replica: “Cómo estás de hermoso mi niño lindo”.

Momentos después, en el video aparece Valentino preocupado frente a su mamá, con su pantalón manchado en la parte de su pierna con popó de perro y angustiada, Soto menciona: “Ay no, qué es esto. Mira las manos, no se toque más”.

Aquí el divertido momento que compartió Carolina Soto junto a su hijo :

El niño se encontraba jugando en la fiesta de cumpleaños de Salvador, hijo de Carolina Cruz, cuando de repente se le atravesó un regalo de un gran perro

“Se nos atravesó un SUPER 💩 de perro! Y casualmente Valentino tenia q caer encima 🥴😰 emparapetado por todos lados y yo sin una muda de repuesto (ya están grandes no necesitan y tome!) nos fuimos de casi bañada en un lavamanos 😂 y ropa prestada!”, fue el texto con el que la presentadora describió el angustiante y divertido momento que vivió su hijo.

El clip ya supera los 15.000 ‘me gusta’ y se acerca a las 300.000 reproducciones, y con más de 500 comentarios, algunos de los más de tacados son:

“Es demasiado charro! El también está que se vomita! Jajaja”, “Jajaja este video nos enseña que nos va tocar cargar otras mudas de ropa”, “Carito siempre hay q llevar un cambio de ropa por si de pronto. Eso es de buena suerte tu tranquis”, “A mí me ha pasado, también digo ‘ya están grandes’ y preciso algo pasa”, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: