Son Callejero denuncia al Carnaval de Barranquilla por usar la canción ‘Puya a’ corré’ sin autorización

BARRANQUILLA, 13 de febrero de 2021.- Así se realiza el Carnaval de Barranquilla Virtual. (Colprensa).

En las últimas horas se supo que el colectivo Son Callejero, en representación de los autores del tema ‘Puya a corré’, denunció que la organización del Carnaval de Barranquilla 2022 habría usado su música sin su autorización para promocionar el carnaval que se realizará a finales de marzo.

Los artistas también aseguraron que no se les ha pagado lo correspondiente por los derechos de reproducción de la obra, alegando así una violación a la propiedad intelectual de la ‘Puya a corré´, publicada en YouTube el 23 de octubre de 2015.

“Cuando escuché mi canción en las redes sociales en las redes del Carnaval de Barranquilla sentí mucha tristeza. Y a la vez mucha rabia. ¿Cómo es posible que cojan un tema de mi autoría sin mi autorización? Es como si entraran a mi casa y cogieran mis pertenencias. Así me sentí”, le dijo a El Espectador Óscar Hurtado, autor e intérprete de ‘Puya a corré’.

La canción comienza con una melodía abrumadora y frenética que ha ayudado a que actualmente la canción ‘esté pegada’, según Hurtado, que también recordó que el tema nació en Bogotá entre 2008 y 2010. “Fue una canción que salió de mi inspiración y luego me encontré con Dairo Cabrera para grabarla y después la montamos a YouTube”, contó Hurtado al diario.

Hace seis años la pieza está registrada en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Al respecto, Dairo Cabrera, director de la fundación Cultural Son Callejero y productor de la canción ‘Puya a corré’ se refirió sobre esta vulneración a los derechos de los artistas independientes que, además, no están registrados en SAYCO.

“Ellos explotaron comercialmente la obra, primero nos dicen perdón. La entidad que está para proteger a personas como Óscar nunca le dan la oportunidad, pero en cambio si vulneran sus derechos. Se negaron a la negociación, somos más de 25 artistas”, aseguró Cabrera.

El director de la fundación radicó una reclamación al Carnaval de Barranquilla y después de muchos meses sin respuesta, dice, aparecieron a pedir disculpas. “Esta es la explicación que dan: Que qué pena, que usaron la obra. Aparentemente señalan que para promover la música del Carnaval y de los artistas locales. Es pura paja, porque ahí no aparece en ningún momento ni el título de la canción, ni los productores, ni mucho menos el compositor” dijo Cabrera al Espectador.

También indicó que a la organización del Carnaval de Barranquilla se le propuso contratar a Óscar Hurtado, pero se negó.

Ante la denuncia, Freddy Sánchez, asesor de propiedad intelectual Carnaval de Barranquilla 2022, indicó que se debe a una “infracción que no tiene mala fe”. Y añadió que lo habitual es utilizar las obras y después se pagan licencias, pero que “en el Carnaval no tenían conocimiento que no hacían parte de una sociedad colectiva como SAYCO”, precisó Sánchez.

Por su parte Cabrera, afirmó que pretenden una compensación económica, “porque de eso es lo que viven los músicos, es de lo que viven los artistas, pues no tienen ningún otro amparo en este país, diferente a sus propias obras, y eso es un patrimonio que tienen que respetar”.

Desde el carnaval añadieron que se ofrecieron alternativas adicionales, que según ellos, de alguna forma compensaban, en especie, el daño que consideraban se hizo con el uso no autorizado.

Respuesta del Carnaval

La directora del Carnaval de Barranquilla, Sandra Gómez, se refirió en las últimas horas sobre la polémica con Son Callejero y le dijo a Blu Radio que se cometió un error al usar la canción ‘Puya a corre’ sin crédito y pidió excusas públicas, tanto a Dairo Cabrera, representante del colectivo y coautor de la canción, como al representante.

“Lo primero es pedir excusas a Son Callejo. Cometimos el error de omitir el crédito de la canción en esta publicación cuando se anunció que Valeria iba a presidir las festividades del 2022. Pedí excusas a Darío y al representante de Son callejero que estuvo en la conciliación en las oportunidades en que nos reunimos” dijo Gómez a la emisora.

Además, reveló que aún no han llegado a ningún acuerdo con la agrupación, pues están estudiando la legislación ya que, “la infracción de la ley corresponde a 20 salarios mínimos y, partir de eso, entrar a conciliar. Lo ideal sería conciliar ahora, porque el Carnaval es en cuatro semanas y sería ideal poder ubicarlos en un espacio”, comentó Gómez.

