Consejo Nacional Electoral investigará a Katherine Miranda por vallas con la palabra “abudineen”

Katherine Miranda y Karen Abudinen se han venido enfrentando por una serie de vallas política en contra de la exministra. Fotos: Colprensa.

El Consejo Nacional Electoral anunció que inició una investigación administrativa a la representante Katherine Miranda debido a posibles vulneraciones en las normas establecidas dentro de la propaganda electoral. El anuncio nace luego de que Miranda montara por varios puntos de Bogotá una serie de vallas donde usa el término “Abudineen”, que nació luego de robo de centros poblados y que llevó a que Karen Abudinen renunciara como ministra TIC.

Las vallas de la representante de la Alianza Verde son para su campaña al Congreso de la República dicen: “que no nos abudineen el país”, en clara referencia a la exministra, quien ya ha tomado acciones judiciales para evitar que sigan usando su nombre como sinónimo de robo.

Esta es una de las vallas que tiene enfrentada a Karen Abudinen y a la representante Katherine Miranda de la Alianza Verde

Blu Radio asegura que la decisión se dio tras una votación de los magistrados de la CNE, en donde de los ocho miembros de este órgano determinaron que no se debía archivar la ponencia de Luis Guillermo Pérez, en la que señalaba que no había motivos para la investigación.

El caso será estudiado por José Polanía, quien determinará si ordena o no medidas cautelares, que podrían determinar el desmonte de las vallas de publicidad política de la representante Miranda.

Miranda y Abudinen no quisieron conciliar

El pasado 15 de febrero se vivió otro round de la disputa política entre la candidata al Congreso y la exministra TIC, pues luego de que el magistrado Héctor Alarcón de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia las llamara a conciliar, ellas se negaron a hacerlo.

En otro round más de la disputa que sostienen la representante por Bogotá, Katherine Miranda —Partido Alianza Verde— y la exministra TIC, Karen Abudinen, el pasado 15 de febrero está programada una audiencia de conciliación citada por el magistrado Héctor Alarcón en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Abudinen asegura que el término usado por la representante y otros políticos pone su buen nombre y honra en duda ante los colombianos. Y fue el uso del slogan «Que no nos abudineen el país», la gota que rebosó la copa; motivo por el cual, elevó una petición ante la Sala de Instrucción para detener lo que ella considera una afrenta.

A pesar de este argumento, así como de la constante pugnacidad entre ambas Katherine Miranda no conciliará en dicha audiencia, por considerar que cada uno puede dar el significado que le plazca a la polémica expresión.

Con respecto a las vallas, Katherine Miranda justificó la utilización de la expresión dentro de su campaña como una forma de “sanción social’' porque el tema quedó en el olvido y debe haber responsabilidades políticas porque no puede pasar por alto este escándalo. Yo no he dicho que la ministra se robó la plata, pero el ministerio debe responder”.

¿En qué va el caso de Centro Poblados?

Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, serán llamados a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación, que presentó escrito de acusación en la noche del lunes 14 de febrero.

El documento de 44 páginas describe las acciones de cada uno de los imputados en el entramado de corrupción del que el MinTic organizó un grupo élite para recuperar recursos por el orden de $70.000 millones de pesos.

De acuerdo con las pruebas descritas por la Fiscalía General, cada uno de los señalados cumplieron una función clave en dicho caso; así, Emilio José Tapia —señalado en el otro escándalo de corrupción como el “cerebro” del Carrusel de la contratación—tenía bajo su control el manejo de varias de las empresas de la Unión Temporal mediante testaferros así como diseñó los contratos que facilitaron el desembolso de la garantía falsa que sirvió para la adjudicación del millonario contrato con el Ministerio de las Tic por más de un billón de pesos.

