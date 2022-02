Accidente del camión en La Línea: investigarán el centro de diagnóstico que certificó el funcionamiento del vehículo

Foto: Colprensa

En las últimas horas, la Superintendencia de Transporte anunció que abrió una investigación y formuló pliegos de cargos por el grave accidente que se presentó el pasado 4 de enero en la vía La Línea, a la altura del túnel de Los Venados, el cual dejó ocho muertos y 36 heridos.

La investigación y los cargos de la Supertransportes se presentaron en contra del Centro de Diagnóstico Tecnimas S.A.S., esto porque presuntamente no realizaron de manera idónea la revisión técnico - mecánica del tractocamión que colisionó contra varios vehículos. Esto teniendo en cuenta que as investigaciones preliminares arrojaron que el tractocamión de placas TRD496 no habría realizado completamentes las pruebas de frenado a uno de los tres ejes del vehículo.

Sobre la investigación, el superintendente Wilmer Salazar detalló que el incumplimiento de la ley puede comprometer, en niveles superiores, el principio de seguridad, especialmente en actividades que están relacionadas con el tránsito y el transporte. “Es una pena que sean estos lamentables siniestros los que nos permiten poner en evidencia que la legalidad es el único camino posible para que el sector funcione con altos estándares de eficiencia y seguridad”, resaltó el funcionario.

“Esta investigación es fruto de la activación de un protocolo especial de supervisión concebido para revisar el cumplimiento de la normatividad en casos como el acontecido”, agregó el superintendente haciendo referencia a las averiguaciones preliminares que se hicieron desde la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte luego de que ocurrió el siniestro.

Tras estas investigaciones, la Superintendencia de Transporte señaló que presuntamente, desde la empresa no se realizaron la totalidad de las pruebas necesarias para verificar los frenos del vehículo que causó el accidente. Aparentemente, las pruebas de frenado se hicieron en los ejes 2 y 3 del tractocamión, pero omitieron el eje número 1.

Pero la omisión no solo se evidencia a la hora de realizar las pruebas, sino que al indicar en el Formato Uniforme de Resultados el reporte final de profundidad de labrado de la llanta de repuesto.

En su comunicado, la Supertransporte establece que “en caso de ser encontrado responsable el Centro de Diagnóstico Automotor podrá ser sancionado con suspensión de la habilitación, que consiste en dejar de prestar el servicio a los usuarios y la pérdida de la interconexión con el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT”.

Los cargos presentados serían presuntamente alterar los resultados obtenidos por el vehículo objeto de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes y alterar la veracidad de la información reportada al Registro Único Nacional de Tránsito. Además, como lo detalló el superinentendente, poner en riesgo a las personas con prestación de su servicio, normas que están establecidas en los numerales 2, 4 y 12 del artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Cabe recordar que inicialmente, el accidente que se presentó en el corredor vial que pertenece al Cruce de la Cordillera Central, ocurrió, al parecer, cuando el vehículo de carga que se dirigía hacia Cajamarca se habría quedado sin frenos. Esto habría causado la pérdida de control con la cual estrelló a otros vehículos que transitaban delante, dejando más de 30 heridos y 8 muertos.

Tras el accidente, Pedro Mora, conductor de vehículos de carga pesada, habló en el programa Mañanas Blu acerca del siniestro y afirmó que para los conductores esta vía no es fácil. “La verdad es una vía muy peligrosa. El tiempo que llevo conduciendo, la hicieron precisamente para reducir tiempo, pero es más lo que nos gastamos en esos trancones. Llevamos más de 20 minutos estacionados”, dijo en ese entonces a la emisora.

La Supertransporte, además, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se determine el esclarecimiento de los hechos que actualmente siguen en investigación por este accidente.

