Luis Díaz brilló en su debut en la Premier League, así fueron las reacciones de analistas, compañeros y la prensa inglesa

Y el día llegó, tras una semana de haber sido presentado como jugador del Liverpool, el entrenador alemán, Jürgen Klopp decidió darle la primera titularidad a Luis Díaz ante el Leicester y este se convertiría en su debut oficial en la Premier League. Tras culminar los 90 minutos del partido, los elogios por el rendimiento del colombiano no se hicieron esperar.

Liverpool salió en busca de su victoria 15 en la Premier League y Klopp apostó por su característico 4-4-3, pero con la enorme diferencia que en ataque no contó con sus dos máximas figuras, Mohamed Salah y Sadio Mané, en su lugar estuvieron Diogo Jota y el colombiano Luis Díaz, en punta estuvo el brasileño firmino. Desde los primeros minutos Liverpool se mostró fuerte en ataque y estuvo decidido en buscar la victoria, Leicester apostó por los contragolpes rápidos.

A Luis Díaz se le vio bastante participativo tanto en defensa como en ataque, acoplado a la perfección a su nuevo equipo, no parecía que fuera su primer partido como titular en una de las ligas más competitivas del mundo. Diogo Jota anotó el primero al 34′ y luego amplió la diferencia al 87′. Dos minutos después Luis Díaz fue sustituido por Minamino y el colombiano recibió su primera ovación de Anfield.

El partido de Luis Díaz no pasó para nada desapercibido y su primer juego en la Premier League dejó muchos comentarios positivos. El próximo encuentro del Liverpool será ante Burnley el próximo domingo 13 de febrero y el miércoles 16 se enfrentará al inter de Milán en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League

Klopp destaca el debut de Luis Díaz en la Premier League

El entrenador del Liverpool se refirió a la victoria ante Leicester y destacó el trabajo hecho por Luis Díaz en su primer partido. Tras culminar el encuentro habló con la prensa y afirmó que, “se ve como un futbolista realmente inteligente, obviamente ha visto bastante al Liverpool. Nunca tratamos de sobrecargar a un jugador nuevo con demasiada información en la primera semana ni darle demasiado sobre lo que queremos que haga, pero lo miramos y ya parece un jugador del Liverpool”.

En rueda de prensa luego del encuentro con el Leicester, Klopp aseguró que es, “probablemente uno de los mejores partidos que he visto de un jugador nuevo” y destacó que el partido fue una buena oportunidad para que iniciara a mostrar su juego en Anfield.

Michael Owen, leyenda del Liverpool, elogia a Luis Díaz

Uno de los grandes mitos de Anfield, Michael Owen, habló en BT Sport sobre el rendimiento del colombiano ante el Leicester y afirmó que, “no me malinterpretes, no ha hecho nada en particular que te haga pensar, ‘vaya, ha creado una oportunidad increíble’, pero me encanta su agudeza. Se ve rápido, se ve vivo, parece que presiona la pelota, no le importa correr hacia los jugadores y vencerlos”.

El exjugador de la Selección de Inglaterra y ganador del Balón de Oro en 2001 agregó que, “Realmente parece que va a encajar en este equipo como un guante. Un jugador brillante que hemos visto antes y ya en una aparición fugaz parece que se adapta a esa camiseta roja”.

Robertson sobre Díaz: “ha estado excelente”

El lateral izquierdo del Liverpool, Andrew Robertson, habló sobre el debut de Luis Díaz en la Premier League y cómo se complementó con el colombiano a lo largo de los 90 minutos, Cree que después de lo mostrado en su primer juego como titular, el público le ha cogido cariño.

“En su primera sesión de entrenamiento le vi volar y, pensé, estará bien aquí. Mira, tenemos que dejar que se adapte, obviamente todavía tiene que aprender el idioma y la forma en que jugamos y todo. Creo que, para ser su primer partido, ha estado excelente. Hoy ha entrado volando, esa es una forma de que el público te quiera desde el primer momento, y creo que le han cogido cariño”.

La prensa inglesa no para de elogiar a Luis Díaz

Varios medios de comunicación ingleses destacaron el debut del ‘Guajiro’ ante el Leicester. ‘The Sun’ aseguró que, “también el extremo de 37 millones de libras, Luis Díaz, hizo su debut en Premier League y se veía como en casa”.

Por otro lado, el Liverpool Echo afirmó que, “comenzó extremadamente brillante y claramente dispuesto a impresionar con algunas carreras decentes y presionando. Un tiro desviado en la segunda mitad. Ovacionado después de un excelente debut completo”.

