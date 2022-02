Denuncian públicamente al jugador de fútbol Sebastián Macías por violación a mujer de 18 años

Exjugador del Deportivo Independiente Medellín, Sebastián Macías, denunciado por presunto abuso sexual

El exjugador de Independiente Medellín y Deportivo Pasto, actualmente sin contrato, Sebastián Macías fue señalado de una presunta violación contra Paulina Vivares, una joven de 18 años quien relató que los hechos se presentaron el pasado 23 de enero luego de que fuera retenida contra su voluntad en el sector 12 de octubre de la capital de Antioquia.

Los hechos fueron divulgados con su consentimiento por parte de Diana Correa, miembro del partido Alianza Verde y actual candidata a la Cámara por Antioquia.

Correa fue autorizada por parte de la familia de la víctima para divulgar dicha información, ya en poder de la Fiscalía, por una situación de coacción que involucraría a la familia de Macías la cual presuntamente presionó a la joven para no reportar dicho acto violento:

“La familia de ella recurrió a mi para apoyarlos, ya que después de haber denunciado en fiscalía y haberse realizado los exámenes médicos pertinentes, la joven está siendo intimidada para no ‘acabar con la carrera de dicho jugador’”, escribió Diana Correa en Twitter, a lo cual agregó que “Esta denuncia se hace bajo autorización de la víctima y familia, y con verificación de documentación que sustenta ante fiscalía. Además se realiza a modo de sanción social coherente con la lucha que he realizado para erradicar la violencia contra la mujer”.

Según dicho reporte, la joven Paulina Vivares “fue violada, abusada, golpeada” a tres meses de cumplir 18 años; en testimonio radicado en la Fiscalía sección 53 de Medellín, la joven aportó más detalles de su situación:

Él me accedió cuando yo ya no quería estar más con él. Sin embargo, yo no le dije nada porque yo tenía miedo de que me volviera a pegar. Él me pegó porque yo fui al cuarto de él, cuando él se acostó con los niños y le pregunté por qué se había ido y me había dejado sola. La casa estaba super oscura, no se veía nada

“Yo me acosté en la sala y no me quería ir porque me daba miedo que me pasara algo. Y ahí fue donde me accedió nuevamente en contra de mi voluntad. Me explico: yo no le dije nada de que no quería estar más, porque me daba miedo que volviera y me pegara. A mí me revisó el médico, me dejó hospitalizada, pero no me dieron incapacidad. Yo pretendo con esta denuncia que me den una orden o medida de protección porque me siento intimidada o amenazada por él y su familia”, agregó la joven en el testimonio que fue publicado en las últimas horas por EL ESPECTADOR.

La joven resaltó que estuvo consciente durante el cruento episodio que vivió el pasado 23 de enero mientras que su agresor estuvo bajo los efectos del alcohol.

Tal y como lo señaló Diana Correa, se estaría presentando una coacción tanto contra la familia como con la joven dado que la familia de Macías habría mensajeado para evitar la denuncia radicada en la Fiscalía y divulgada por la aspirante a la Cámara.

Ante dicha situación, el ente investigador determinó “proveer de protección policiva y evitar afectaciones futuras en la vida e integridad” de la denunciante. Además, le fueron ordenados seguimientos en psiquiatría y psicología por parte de la Clínica León XIII, centro médico en el que fue atendida la denunciante.

Indicó EL ESPECTADOR que la médico María García diagnosticó “abuso sexual” a la joven de 18 años.

No sería la primera vez que el jugador de fútbol Sebastián Macías es denunciado por su comportamiento violento contra las mujeres: la candidata informó que en 2017, Macías agredió físicamente a su compañera sentimental además de ser señalado de conducir en alto estado de alicoramiento mientras hizo parte del Deportivo Independiente Medellín.

SEGUIR LEYENDO: