“Quería estar en Netflix y no me paraban bolas”: Alejandra Azcárate habló sobre su nueva serie

Alejandra Azcárate. Foto tomada de Instagram, @LaAzcarateOficial

Alejandra Azcárate parece haber salido de los ‘sótanos del infierno’ a los que entró cuando una de las empresas de las cuales es socio Miguel Jaramillo, su esposo, se viera envuelta en un proceso legal por la incautación de 446 kilos de cocaína y 100 millones de pesos en efectivo, encontrados en una avioneta de su propiedad.

Luego de su aparición en el programa ¿Quién es la máscara?, la comediante bogotana celebra ahora la buena acogida que ha tenido La Azcárate de frente, una nueva producción de Netflix que mezcla el stand up comedy con el formato del talk show.

Así lo hizo saber a través de una dinámica que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, en la que interactuó con sus seguidores hace pocas horas.

“Si supieran ustedes el aire fresco y la oleada de alegría que me han traído con cada uno de sus mensajes, no lo creerían. Recibir sus textos, fotos y videos viendo La Azcárate de frente en Netflix, desde tantas esquinas del mundo, está siendo un motivo enorme de satisfacción diaria después de tanta lucha e intensidad de mi parte para lograr que me pararan bolas los de la plataforma con este formato que hasta hace unos días no era nada más que un sueño. Gracias en nombre de todos los integrantes de mi equipo por esta luz de satisfacción”, aseveró.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Alejandra Azcárate con este nuevo proyecto, pues advirtió que duró mucho tiempo intentando vender la idea en la compañía y nadie le “paraba bolas”.

“Esa idea me surgió una noche de desvelo y duré cuatro años pedaleando el proyecto, tocando puertas y recibiendo siempre un ‘no’ como respuesta. Quería estar en Netflix y no me paraban bolas, hasta que finalmente se dio y mire esta locura”, agregó la también actriz y presentadora.

Por último, comentó que se siente muy feliz con las opiniones que recibe de sus seguidores sobre lo mucho que les ha gustado esta nueva serie, en cuyo argumento la ganadora del premio Gaviota de Oro en Viña del Mar expone su punto de vista de las relaciones de pareja, la sexualidad y la infidelidad.

Alejandra Azcárate sobre su producción en Netflix.

“Como yo he sido montadora y burletera no puedo esperar menos”

Tal y como lo ha dicho en varios momentos Alejandra Azcárate en sus diversos pronunciamientos sobre el escándalo de la avioneta, apenas se conoció la noticia tuvo que salir del país porque la opinión pública le dio ‘garrote’ y, aunque muchos de sus detractores justifican los ataques al decir que ella siempre se burló de los problemas de otros, advierte que bastante daño le hicieron estos comentarios y señalamientos.

No obstante, admite que logró entender este duro proceso como el resultado de una vida dedicada a un tipo de comedia que, incluso mucho antes del episodio de la avioneta, había levantado ‘escama’ entre la sociedad colombiana.

“Básicamente, entendiendo que nadie tiene el poder o la potestad para juzgarme y, mucho menos, sin conocerme. Ahora, que critiquen, señalen, opinen y se burlen... perfecto, la vara con la cual uno mide será medido, entonces como yo he sido montadora y burletera no puedo esperar menos. Sin embargo, para juzgarme (está) el de arriba y yo”, aseguró Alejandra Azcárate.

De igual manera, indicó que poco le importa lo que quiera creer la opinión pública sobre el caso de la avioneta y la cocaína, pues advierte que la prensa fue culpable de tergiversar la información y que “la verdad es una y la demostrará la ley”.