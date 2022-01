Video: Diana Celis se defendió de las críticas que la tildan de interesada por su noviazgo con Epa Colombia

Sin duda alguna, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, es una de las personalidades más sonadas del mundo del entretenimiento. Ya sea por sus gustos excéntricos a la hora de comprar camionetas de alta gama o por algunas de sus discusiones que ha protagonizado con Yina Calderón en eventos en los que han participado de forma simultánea.

Otro de los aspectos que llama la atención de la empresaria es la relación que sostiene con la futbolista Diana Celis, a quien en repetidas ocasiones la han señalado de interesada.

Recientemente, en una interacción con sus seguidores por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, la integrante del equipo femenino cardenal respondió algunas de las constantes inquietudes que genera su amoríos con Epa Colombia, pues un internauta le preguntó de forma directa: “¿Realmente estás enamorada de Epa o es solo por el dinero?”.

En vista de la constante interrogante en sus redes sociales y los señalamientos de algunos de los seguidores de la empresaria de keratinas, la respuesta de Diana Celis fue contundente:

“La verdad hace mucho tiempo me dejó de importar que la gente piense que yo estoy con Daneidy por el dinero porque no es así. Yo sé qué es lo que siento por ella desde mi corazón y mente entonces, no pasa nada. Creo que ella sabe qué es lo que siento”, respondió Celis.

Además, al interior del clip agregó un texto en el que citaba que en repetidas ocasiones le ha dejado claro a su pareja que el dinero hoy en día no le interesa y que mucho menos, este sería el motivo por el cual la retendrá a su lado.

“Simplemente estoy porque la amo y me siento feliz a su lado, así me de o no me de cosas, entre menos me de ella mejor y lo sabe”, recalcó la futbolista.

La respuesta de la delantera, integrante de Santa Fe en la actualidad, generó rápidamente reacciones entre los seguidores de la pareja pues el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’ fue el encargado de replicar el contenido. El clip ya supera las 75.000 reproducciones y más de 1.200 ‘me gusta’ y entre los comentarios que han dejado los internautas, algunos aseguran que están juntas desde mucho antes que Daneidy incrementara su fortuna.

“Es merecedora de todas sus cosas porque se las ha ganado a pulso, aparte gana su propio dinero”, “Obviamente ellas están juntas desde que ninguna tenía nada, no entiendo por qué ahora que lo tiene todo, Celis no merece disfrutar a su lado”, “Pura envidia, tú gózate tus millones”, “Ella si estaba con Epa desde cero”, “Deberías darle gusto a la gente, si les dices que si verás cómo dejan de molestar”, entre otros.

Epa Colombia estrenará keratina para hombres

La expansión de los productos para el cuidado del cabello que ofrece la bogotana no para, pues recientemente confirmó que estrenará su producto estrella para hombres. Pero ahí no pararon sus anuncios el pasado 4 de enero, donde confirmó que construirá más de sus peluquerías, a través de un video que fue difundido a través de sus ‘InstaStories’ que ya no están disponibles.

“Estuve en el laboratorio, amor, y le voy a sacar keratina pa’ su marido (…) Amiga, yo le arreglo ese pelo”, indicó la también influenciadora, pero agregó que en medio de esa visita al laboratorio se le ocurrió presentar un tónico facial para el crecimiento de la barba.

